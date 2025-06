"Sicherheitsgründe": Trump verbietet Einreise aus zwölf Ländern

US-Präsident Donald Trump hat eine Verordnung unterzeichnet, die die Einreise von Menschen aus zwölf Ländern in die USA verbietet. "Wir werden niemandem die Einreise in unser Land gestatten, der uns Schaden zufügen will", sagte Trump in einem auf "X" veröffentlichten Video. Er erklärte, die Verordnung richte sich gegen "ausländische Terroristen" und andere Bedrohungen der Sicherheit.

Die Liste der betroffenen Länder könne überarbeitet und um neue Länder ergänzt werden, hieß es weiter. Die Verordnung des US-Präsidenten soll am 9. Juni in Kraft treten. Zurzeit betrifft sie Menschen aus Afghanistan, Myanmar, dem Tschad, Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, dem Iran, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Zudem werden Einreisen aus Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela teilweise stark eingeschränkt.

Trump begründet Entscheidung mit Anschlag in Colorado

Trump sagte in dem Video, die Länder, die laut seiner Verordnung den stärksten Beschränkungen unterliegen, seien "entschlossen, Terroristen in großem Umfang zu beherbergen". Sie kooperierten nicht bei der Visumsicherheit und seien nicht in der Lage, die Identität von Reisenden zu überprüfen. Sie führten unzureichende Strafregister und hätten eine hohe Quote von Visumsüberziehern in den USA. "Wir können keine offene Migration aus Ländern zulassen, in denen wir diejenigen, die in die USA einreisen wollen, nicht sicher und zuverlässig überprüfen und kontrollieren können", sagte Trump.

Als Beispiel für die Notwendigkeit der neuen Beschränkungen führte er den Vorfall vom Sonntag in Boulder, Colorado, an. Dort hatte ein Mann eine Benzinbombe in eine Menge jüdischer, pro-israelischer Demonstranten geworfen. Der ägyptische Staatsbürger Mohamed Sabry Soliman wurde wegen des Angriffs verhaftet und angeklagt. Laut Bundesbeamten hatte Soliman sein Touristenvisum überzogen. Zudem sei seine Arbeitserlaubnis abgelaufen. Ägypten steht allerdings nicht auf der Liste der Länder, für die die neuen Reisebeschränkungen gelten.

Trumps jüngste Verordnung ist Teil einer Verschärfung seiner Einwanderungspolitik, die er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit eingeleitet hat.

Trump will Ausländern Einreise für Harvard-Studium verwehren

Trump will zudem fast allen ausländischen Staatsangehörigen die Einreise verwehren, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen. Die Einreisebeschränkung solle zunächst für sechs Monate gelten, kündigte Trump an. Sie soll sich gegen ausländische Staatsangehörige richten, die ausschließlich oder hauptsächlich in die USA einreisen wollen, um an der Uni zu studieren oder an einem von ihr veranstalteten Austauschprogramm teilzunehmen.

Das US-Außenministerium wird zudem angewiesen zu prüfen, ob die Visa von ausländischen Staatsangehörigen, die bereits an der Uni sind, aufgehoben werden sollten. Die Einreisebeschränkung gelte nicht für Personen aus dem Ausland, deren Einreise - etwa nach Feststellung durch US-Außenminister Marco Rubio - im nationalen Interesse liege.

Das Verhalten von Harvard habe die Eilte-Uni seiner Auffassung nach zu einem ungeeigneten Ziel für ausländische Studierende und Forscher gemacht, begründete Trump das Vorhaben. Der Schutz der nationalen Sicherheit der USA erfordere es, dass Gastinstitutionen der Regierung auf Anfrage ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, um ihr zu ermöglichen, Fehlverhalten ausländischer Studierender zu erkennen und zu bekämpfen.

Trump vs. Harvard: Es läuft bereits ein Rechtsstreit

Solange die Universität nicht die Informationen weitergebe, die seine Regierung zum Schutz der nationalen Sicherheit brauche, liege es im nationalen Interesse, ausländischen Staatsangehörigen den Zugang zu Harvard im Rahmen eines Bildungsaustauschs zu verweigern, hieß es weiter.

Dass die US-Regierung Harvard daran hindern will, internationale Studierende aufzunehmen, ist schon länger bekannt. Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte vor knapp zwei Wochen mitgeteilt, entsprechende Schritte eingeleitet zu haben. Künftig dürfte die Universität im Rahmen eines speziellen Bundesprogramms keine neuen Studierenden aus dem Ausland mehr aufnehmen, hieß es.

Doch die Blockade einer US-Bundesrichterin hindert die US-Regierung aktuell daran, Harvard die Aufnahme ausländischer Studierender zu untersagen. Ihre Entscheidung ist jedoch noch kein endgültiges Urteil.

Mit Material von dpa, AP und Reuters