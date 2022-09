Sicherheitsexperte zu Gas-Lecks: "Nicht erpressen lassen"

Innenministerium: Derzeit keine konkrete Gefährdungslage

Aus dem Innenministerium hieß es heute auf einer Pressekonferenz, dass nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden derzeit keine konkrete Gefährdungslage auf deutsche Energie-Infrastruktur vorläge, jedoch eine abstrakte Gefährdungslage bereits seit Kriegsbeginn anzunehmen sei. Die kritische Energie-Infrakstruktur stehe besonders im Fokus, deswegen seien die Sicherheitsbehörden hier sehr wachsam.

Bisher keine verstärkte Überwachung

Dennoch stellt sich die Frage, ob kritische Infrastruktur in Deutschland nun besser bewacht werden muss. Durch Ostbayern verlaufen neben der MERO-Ölleitung, die jährlich rund 10 Millionen Tonnen Öl transportiert, auch zwei Gasleitungen. Bisher habe es hier keine Sabotageversuche gegeben, teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Ob die Gasleitungen in Folge der Sabotage auf die Nord-Stream-Leitungen stärker bewacht werden, sei derzeit offen, so ein Polizeisprecher.

Auch dem Polizeipräsidium Oberpfalz sind auf BR-Anfrage keine Beschädigungen oder Sabotagen gemeldet worden. Doch: "Derartige Versorgungsleitungen sind seit jeher besonders gesichert und stehen im Focus der Betreiber sowie auch der Sicherheitsbehörden. Die Situation wird regelmäßig bewertet. Gegebenenfalls werden angemessene Maßnahmen getroffen."

Peters: Russland liegt als Verursacher nahe

Noch gebe es keine Belege dafür, wer hinter den Gaslecks steckt. Peters sagte, er teile die Vermutung, dass es sich um einen staatlichen Akteur handeln muss. Dabei liege es nahe, Russland im Verdacht zu haben, auch wenn es vordergründig widersinnig erscheinen möge, dass Russland seine eigene Infrastruktur angreift. "Wenn man es weiterdenkt, macht es durchaus Sinn für Russland – zum einen vor dem Hintergrund, dass dies das Signal an Polen und Deutschland sendet: Was wir mit einer derzeit nicht in Betrieb befindlichen Pipeline tun können, das können wir auch mit in Betrieb befindlichen Pipelines tun, beispielsweise mit den Pipelines aus Norwegen."

Verbleibende Röhre als Joker im Ärmel Russlands?

Die Konsequenz müsse sein, so Peters, sich nicht erpressen zu lassen. Eine Röhre von Nord Stream 2 sei intakt geblieben. "Es mag dazu kommen, dass im Verlauf des Winters, wenn Gas doch knapper wird als momentan befürchtet, Russland diese Karte spielen kann, indem es sagen kann: 'Es gibt ja noch eine funktionierende Röhre, die hat Deutschland bis heute nicht zertifiziert, die wäre aber in der Lage, Gas zu liefern. Das würden wir auch sehr gerne tun. Dazu müsste Deutschland aber von seiner bisherigen Politik abweichen und auch aus dem westlichen Sanktionsgeschehen ausscheren.'" Auch von daher sei eine russische Urheberschaft plausibel, so Peters.

Russland hat Terrorismus-Ermittlungen eingeleitet

Russlands Geheimdienst FSB hat indessen nach der Beschädigung der Nord-Stream-Pipelines Ermittlungen wegen "internationalen Terrorismus'" eingeleitet. Die russische Generalstaatsanwaltschaft teilte im Onlinedienst Telegram mit, die Vorermittlungen seien eingeleitet worden, nachdem die Gaspipelines nahe der Insel Bornholm "vorsätzlich" beschädigt worden seien, was "erheblichen wirtschaftlichen Schaden" für Russland verursacht habe.