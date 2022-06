Sicherheitsexperte Koschut: "Die Nato ist wieder voll da"

Der russische Angriff auf die Ukraine war nach dem G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen auch beim Nato-Gipfel in Madrid zentrales Thema. Es wurden Beschlüsse gefasst, die Ostflanke zu stärken und die Zahl der Soldaten in Einsatzbereitschaft drastisch zu erhöhen. Außerdem luden die 30 Mitgliedsstaaten Schweden und Finnland offiziell ein, der Nato beizutreten.

Die Nato hat zu ihrer Ursprungsaufgabe zurückgefunden

"Die Nato ist wieder voll da", sagte Dr. Simon Koschut, Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen im Interview mit BR24. Sie habe zu ihrer Ursprungsaufgabe zurückgefunden, "der kollektiven Territorialverteidigung Europas". Russland hat sich vom globalen Partner der Nato zur größten Bedrohung entwickelt. Darauf habe sich das Bündnis nur langsam angepasst, so Koschut. Er gab aber zu bedenken, "dass die Nato eben kein Schnellboot ist, sondern ein Tanker."

Unsicherheit beim Umgang mit Russland

Viele Mitglieder des Bündnisses seien sich uneinig gewesen, wie man mit Russland umgehen solle. Zwar könne Russland die Neuausrichtung der Nato potenziell als zu aggressiv wahrnehmen, Koschut betonte aber, dass Russland ein Land angegriffen habe. "Insofern ist die Nato gar nicht in der Lage, nicht zu reagieren, weil sie sich sonst völlig unglaubwürdig machen würde", so der Sicherheitsexperte.

Bündnis auf einem guten Weg

Nach seiner Einschätzung lasse sich der Ukraine-Krieg nur über Verhandlungen lösen, man werde also irgendwann mit Russland sprechen müssen. "Aber es ist auch völlig klar, dass das nur aus einer Position der Stärke geschehen kann." Simon Koschut sieht die Nato auf einem guten Weg, indem sie Russland rote Linien aufzeige, die Sicherheit der Partner gewährleiste und Einigkeit demonstriere, "viel mehr kann sie im Moment auch gar nicht tun."