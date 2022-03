Hahn: Regierung muss bei Aufrüstung „in die Vollen greifen“

Lieferungen von Defensivwaffen in die Ukraine und eine „Zeitenwende“ in der Außen- und Sicherheitspolitik, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz an. Dazu gehört auch ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das in die Aufrüstung investiert werden soll.

„Ineffizientes System nicht mit Kohle überschütten“

Florian Hahn forderte in der Münchner Runde im BR Fernsehen, dass dieses Geld vollumfänglich in die Bundeswehr fließen soll. „Wir dürfen dieses Paket jetzt nicht schon wieder weich machen“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Adressiert ist der Vorwurf auch an die Grünen. Jamila Schäfer, Landesgruppenchefin der Grünen im Bundestag betont, dass Geld allein die Bundeswehr nicht einsatzfähig mache. „Wir dürfen ein ineffizientes System nicht mit Kohle überschütten. Wir haben einen sehr hohen Wehr-Etat, es scheitert nicht nur am Geld.“ Statt unnötig die Rüstungsindustrie zu fördern, müsse man mehr in die Diplomatie und humanitäre Hilfe investieren.

Bundeswehr noch länger nicht einsatzbereit

Systemkritik übte auch der Brigadegeneral a.D. Erich Vad. Er war jahrelang der militärpolitische Berater von Angela Merkel: Die Bundeswehr sei ein „bürokratischer Haufen mit Dysfunktionalität“. Neben einer aus seiner Sicht längst überfälligen Modernisierung der Waffen mahnt er den Faktor Kampfbereitschaft an: „Wir haben das richtige Mindset nicht." Trotz der vielen Milliarden an Wehretat sei Truppe nicht einsatzbereit.“ Der Status Quo aus seiner Sicht: „Wir kriegen eine Brigade zusammen, die Munition für zwei bis drei Tage hat.“ Es werde trotz der Finanzspritze Jahre dauern, bis die Bundeswehr wieder einsatzbereit sei.

Keine Zeit verlieren, will deshalb Oppositionspolitiker Florian Hahn (CSU): „Wir müssen verteidigungsfähiger werden, dafür brauchen wir einen großen Schluck aus der Pulle.“ Die Regierung müsse bei der Aufrüstung „in die Vollen greifen“.