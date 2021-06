vor 29 Minuten

Sicher im Urlaub: Vorfahrtsregeln für den See

In der Urlaubszeit bringen ein paar Tage am See die nötige Erfrischung. Oft ist auf dem Wasser ganz schön was los: Schwimmer, Surfer, SUPer treffen auf Motorboote und gewerbliche Schifffahrt. Wer Vorfahrt hat und was sonst noch gilt.