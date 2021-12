Shutdown verhindert: Auch US-Senat stimmt für Übergangshaushalt

Die Gefahr eines neuerlichen Shutdowns der US-Regierungsbehörden ist im Kongress abgewendet worden: Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat einer Lösung zu, in dem ein Streit entlang der Parteilinien über die von Präsident Joe Biden angestrebte Verschärfung der Impfvorschriften beigelegt wurde. "Ich bin froh, dass sich am Ende die kühleren Köpfe durchgesetzt haben", sagte der demokratische Senats-Mehrheitsführer Chuck Schumer nach der Abstimmung.

Finanzierung bis zum 18. Februar gesichert

Elf Wochen, bis zum 18. Februar, ist damit die Finanzierung der Behörden, Institutionen und Regierung des Bundes auf derzeitigem Ausgabenniveau gesichert. Die Unterschrift Bidens, mit der das Gesetz in Kraft tritt, gilt als Formsache. Der Senat stimmte mit 69 gegen 28 Stimmen für das Gesetz, das Repräsentantenhaus mit 221 gegen 212 Stimmen.

Streit über Impfpflicht

Größtes Hindernis war für die Republikaner die von Biden vorangetriebene Impfpflicht für einige Berufsgruppen. Mehrere republikanische Senatoren forderten zuletzt, dass parallel zur Ausgabengesetz auch darüber abgestimmt werden solle, die Finanzierung der Impfpflicht für große Arbeitgeber zu verhindern. Mit dem am Freitag verabschiedeten Gesetz wurde zudem eine Hilfe in Höhe von sieben Milliarden Dollar für Evakuierte aus Afghanistan beschlossen.

Immer wieder "Shutdowns" in den USA

"Shutdowns" von Teilen der Regierung kommen in den USA öfter vor. Das heißt, Staatsbedienstete müssten zum Teil zwangsbeurlaubt werden oder vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten. Je nach Länge könnten bestimmte Behördendienste eingeschränkt oder Zahlungen verzögert werden. Der längste Shutdown - 35 Tage - ereignete sich vor drei Jahren unter Ex-Präsident Donald Trump, als die Demokraten den Bau seiner Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht mitfinanzieren wollten.

Kein Zwangsurlaub um Weihnachten

Mit der Zustimmung des Senats müssen viele Beamte nicht über die Weihnachtszeit in den Zwangsurlaub geschickt werden. Derweil brachte am Abend US-Präsident Joe Biden gemeinsam mit Ehefrau Jill den Weihnachtsbaum am Weißen Haus zum Leuchten. Die fast 100 Jahre alte Zeremonie zum Beginn der Festzeit feierten die Bidens am Abend zusammen mit Künstlern wie LL Cool J, Billy Porter oder Kristin Chenoweth. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff waren anwesend.