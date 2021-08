Shell zahlt Entschädigung an nigerianische Bauern

Es klingt erst mal wie ein Sieg: Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat sich der britisch-niederländische Ölkonzern Shell bereiterklärt, eine Entschädigung für Umweltverschmutzungen in Nigeria zu zahlen. Doch der Energiekonzern beharrt auf dem Standpunkt, den der Öl-Riese auch schon vor Gericht vertreten hat.

95 Millionen Euro für verseuchte Böden

Insgesamt 95 Millionen Euro überweist die nigerianische Tochter SPDC an Gemeinden, die dafür vor Gericht gezogen waren. Denn offenbar haben Lecks in den Ölpipelines von Shell Böden und Grundwasser der betroffenen Gemeinden im Niger-Delta verschmutzt. Im Niger-Delta fördert der Energiekonzern seit Jahrzehnten Öl.

Eric Bariza Dooh ist Bauer im Niger-Delta. Sein Vater hat jahrelang versucht, Shell für die Umwelt-Schäden in Nigeria zur Rechenschaft zu ziehen: “Mein Vater hat 15 Jahre vor Gericht gekämpft - 15 Jahre!" - Allerdings zunächst vergeblich. Deswegen haben Eric Bariza Dooh und andere Bauern den britisch-niederländischen Ölkonzern Shell auf Schadenersatz verklagt - vor einem Gericht in den Niederlanden. Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben sie die Schadenersatzklage schließlich gewonnen. Zusätzlich urteilte das Oberste Gericht in Großbritannien, das Shell bzw. eine Tochterfirma in Nigeria auch dort vor Gericht gebracht werden kann.

Shell sieht sich an Umweltschäden nicht schuldig

Um weitere Rechtsstreitigkeiten abzuwenden und die Sache möglichst zu beenden, hat Shell nun die Zahlung von 95 Millionen Euro akzeptiert. Kein finales Urteil - ein Vergleich: Der Konzern beharrt so nämlich darauf, dass er an den Pipeline-Lecks, die hauptsächlich für die Umweltzerstörung verantwortlich sind, keine Schuld hat. Sie seien durch Sabotage während des Bürgerkriegs in Nigeria zwischen 1967 und 1970 entstanden.

Immer wieder Anschläge auf Öl-Pipelines

Tatsächlich kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Pipelines. Vor allem viele junge Menschen in der Region sind frustriert und wütend, weil sie am Ölreichtum nicht teilhaben. Die Ölförderung im Niger-Delta sorgt für mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen Nigerias.

Das Mündungsdelta des drittgrößten Flusses von Afrika erstreckt sich über eine riesige Fläche von mehreren zehntausend Quadratkilometern. Mangrovenwälder säumen das komplexe Ökosystem. Durch die Lecks in den Pipelines ist das austretende Öl auch ins Wasser und in den Boden geflossen. Das Ergebnis: verseuchte Flüsse, Fische und Trinkwasser, unbrauchbares Ackerland. Lokale Ärzte warnen vor einer erhöhten Krebsrate und Hautkrankheiten.

Ob und wie die 95 Millionen Euro nun eingesetzt werden, um einige dieser Schäden zu beheben, ist noch nicht bekannt.