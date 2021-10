Sexuelle Gewalt durch humanitäre Helfer - WHO unter Druck

Mechthild Missia ist 29 und arbeitet in einem Altenheim in Zürich. Ein 100-Prozent-Job. Aber auch in ihrer Freizeit ist Mechthild Missia zu 100 Prozent aktiv – sie setzt sich ein für die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo, wo sie selbst geboren wurde. Vor allem geht es ihr um die kongolesischen Frauen. "Femme moderne", "Moderne Frau" - so hat Mechthild Missia ihre Nichtregierungsorganisation genannt. Und die Situation vieler Frauen im Kongo beschreibt sie so: "Die Frauen haben nichts. Die müssen ums Überleben kämpfen", sagt sie. Sie hätten kein Licht, keinen Strom, kein Wasser. "Sie leben in katastrophalen Situationen", so Missia. "Und wenn man so arm ist, dann macht man alles."

WHO-Mitarbeiter nutzten schwierige Situation aus

Und das nutzten Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation WHO aus. Ende September bestätigte eine Untersuchungskommission, was vorher schon Medien berichtet hatten: Als die WHO von 2018 bis 2020 in der Demokratischen Republik die Ebola-Epidemie bekämpfte, wurden Dutzende Frauen Opfer sexueller Gewalt. Die Täter: Männer der WHO. Humanitäre Helfer, die Frauen vergewaltigt und sexuell belästigt haben oder ihnen Jobs versprachen – gegen Sex.

Opfer leiden bis heute

Der erschütternde Bericht der Untersuchungskommission lässt Mechthild Missia keine Ruhe. Zwar hat WHO-Chef Tedros um Verzeihung gebeten für das, wie er sagte, "Unverzeihliche". 21 WHO-Mitarbeiter wurden entlassen, aber: "Das reicht nicht", so Missia. "Meine Frage war, was passiert jetzt mit den Opfern."

Via Skype ist Mechthild Missia in Kontakt mit mehreren Frauen, die ihr von ihrem andauernden Leiden nach den Übergriffen der WHO-Mitarbeiter erzählen: "Ich wurde sexuell belästigt. Ich bin auch vergewaltigt worden", erzählt eine der Frauen. "Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich wache immer wieder auf und habe das Gefühl, dass da jemand ist."

WHO will Verbrechen anzeigen - Opfer haben Angst

Sexuelle Gewalt ist ein Verbrechen – und die Täter gehören vor Gericht - so sieht es auch Gaya Gamhewage, die bei der WHO für die Aufarbeitung des Skandals zuständig ist: "Bei Vergewaltigungsvorwürfen werden wir die Fälle an die kongolesischen Behörden weiterleiten. Wir brauchen nur das Einverständnis der Opfer", so Gamhewage.

Aber genau das ist ein Problem, weiß die Frauenrechtlerin Mechthild Missia, denn die Opfer haben Angst: "Die Frauen fürchten, ihre Ehre zu verlieren. Frauen, die vergewaltigt wurden, sind nichts mehr wert in unserer Kultur."

Hilfsangebot soll Frauen ermutigen und Täter abschrecken

Um die kongolesischen Frauen zu ermutigen, will Mechthild Missia nun mit der Unterstützung Zürcher Anwälte eine juristische Beratungsstelle in der Demokratischen Republik Kongo gründen. Ihre Hoffnung ist, dass sich Opfer dadurch trauen, mehr darüber zu sprechen. Und: "Das soll auch einen präventiven Hintergrund haben, dass das aufhören soll, sobald auch die Täter erfahren, dass es jetzt Stellen gibt, wo sich die Opfer melden können."

Für den Aufbau dieser Beratungsstelle hofft Mechthild Missia nun auf finanzielle Unterstützung von der WHO.