Sex zwischen Männern in Singapur soll nicht länger strafbar sein

In Singapur soll einvernehmlicher Geschlechtsverkehr zwischen Männern nicht länger strafbar sein. Premier Lee Hsien Loong kündigte bei einer Rede am Sonntag an, ein ohnehin seit Jahren nicht mehr vollstrecktes Gesetz aus der Kolonialzeit komplett aufzuheben, um damit die Rechtslage in Singapur an "zeitgemäße gesellschaftliche Modelle anzupassen".

Das sei der richtige Weg, den nun auch die meisten Bewohner Singapurs mittragen würden. Wie sich Erwachsene im gegenseitigen Einverständnis sexuell verhalten, habe keine Auswirkungen auf Recht und Ordnung, sagte Lee. "Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Leute dafür vor Gericht zu bringen oder es zu einem Verbrechen zu machen."