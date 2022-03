Setzt Russland im Krieg gegen die Ukraine syrische Söldner ein?

Wie viele Soldaten Russland in seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine geschickt hat, darüber gibt es keine gesicherten Angaben. Das US-Verteidigungsministerium geht von bis zu 150.000 aus. Die Zahl der gefallenen Kämpfer auf russischer Seite ist ebenso spekulativ - die Schätzungen schwanken gewaltig: zwischen 7.000 und 16.000.

Ganz offensichtlich kommt die russische Armee bei der Besetzung der Ukraine aber nur stockend voran. Der Kreml hat angekündigt, dass tausende syrische Kämpfer Russland in der Ukraine verstärken wollen. Kriegspropaganda, wahrscheinliches Szenario? Und welche Rolle spielen Söldner in Putins Krieg? Das BR24 Thema des Tages fragt nach.

Bisher keine Hinweise auf syrische Kämpfer

Nachdem Mitte März Russlands Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu im Rahmen eines Briefings vor laufenden Kameras ankündigten, tausende freiwillige Kämpfer im Nahen Osten hätten sich gemeldet, um an der Seite Russlands in der Ukraine zu kämpfen, überschlugen sich die Spekulationen darüber.

Bislang "sieht man syrische Kämpfer an der ukrainischen Front nicht", sagt Hanna Notte vom Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation. Ob das logistische Gründe habe, oder man in Syrien kein Vakuum entstehen lassen wolle, sei nach ihren Worten unklar.

Söldner der "Wagner-Gruppe" in der Ukraine im Einsatz?

Russlands "Schattenarmee" wird mit Krisenregionen wie Syrien, Libyen, der Zentralafrikanischen Republik und zuletzt auch Mali in Zusammenhang gebracht. Moskau bestreitet jegliche Verbindung zu ihr, Privatarmeen sind in Russland verboten. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums werden jedoch russische Söldner der Gruppe Wagner im Osten der Ukraine eingesetzt, mehr als 1.000 Mann heißt es den Schätzungen zufolge.

Berichte über die Existenz der Gruppe waren erstmals zu Beginn des Krieges in der Ost-Ukraine 2014 aufgetaucht. Den Söldnern werden schwere Verstöße gegen Menschenrechte vorgeworfen, darunter Folter und gezielte Tötungen.

Kriegsführung in Phasen - Parallele zu Syrien

Russland hatte am Freitag angekündigt, das Hauptziel der ersten Phase sei erreicht. Nun wolle man sich auf die "Befreiung des Donbass" konzentrieren. In der "Kriegsführung in Phasen", sagt Hanna Notte, sehe sie eine Parallele zum Syrien-Krieg. "2017 wurden in Syrien Deeskalationszonen eingerichtet. Dadurch wurden dann Kapazitäten erhöht, um den Krieg im Osten auszuweiten. Und später kam man dann zu diesen Deeskalationszonen zurück und hat sie erobert. Deswegen besteht jetzt zumindest die Möglichkeit auch in der Ukraine, dass der Krieg im Westen des Landes noch nicht notwendigerweise ganz vorbei ist", so die Russland-Expertin.