Serbischer Präsident Vucic erklärt sich zum Wahlsieger

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sich zum Sieger der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erklärt. Er sei stolz, eine zweite Amtszeit gewonnen zu haben, ohne in die Stichwahl zu müssen, sagte Vucic in der Nacht zum Montag. "Ich glaube, dass wir vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Aber das wichtigste für Serbien sind gute Beziehungen zu den Nachbarländern, und dass unser europäischer Weg weitergeht", so Vuvic.

Vuvic stellt sich auf weitere Amtszeit ein

Auf Vucic könnten bei der Präsidentschaftswahl Prognosen zufolge fast 60 Prozent der Stimmen entfallen, wie die Wahlforschungsgruppen Ipsos und Cesid mitteilten. Sollte sich dies bestätigen, könnte der Staatschef eine zweiten Amtszeit von fünf Jahren antreten, eine Stichwahl wäre nicht nötig.

Bei der Parlamentswahl errang Vucics Serbische Fortschrittspartei den Prognosen zufolge die meisten Stimmen und kam auf rund 43 Prozent. Das Oppositionsbündnis "Vereint für den Sieg Serbiens" folgte mit etwa 13 Prozent der Stimmen.

Wahlkommission will erst am Abend Ergebnisse vorlegen

Die staatliche Wahlkommission kündigte überraschend an, die amtlichen Ergebnisse nicht vor Montagabend bekanntzugeben. Dass Vucic sich nun selbst zum Wahlsieger erklärt aufgrund von Zahlen, die seine Partei erhoben hat, findet der serbische Präsident nicht merkwürdig: "Warum sie es nicht eilig haben, und warum die Herrschaften um elf Uhr abends nicht arbeiten wollen, aber wir schon - das ist eine andere Frage. Aber sie werden schon gesetzeskonform rechtzeitig mit den Zahlen rausgehen."

Opposition beklagt Unregelmäßigkeiten

Der beispiellose Schritt der Kommission wurde von Oppositionsvertretern als skandalös bezeichnet. Er erlaube es Vucic, die staatliche Institution zu übernehmen, erklärten sie. Die Opposition erklärte zudem, dass es bei der Wahl am Sonntag zu weit verbreiteten Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Die regierenden Populisten bestritten Wahlmanipulationen und Druck auf die Wähler. Kritiker werfen Vuvic autoritäre Züge und ein problematisches Verhältnis zur Pressefreiheit vor.

Vuvic versprach höhere Löhne und Renten

Vucic setzte auf den letzten Wahlkampfmetern auf Altbewährtes. Er versprach höhere Löhne und Renten und weiteren wirtschaftlichen Aufschwung. Der russische Angriff auf die Ukraine inspirierte Vucics Wahlkampfteam zum Slogan "Frieden und Stabilität" - Vucic inszenierte sich als stabiler Anker in unsteten Zeiten.

Etwa 6,5 Millionen Wähler waren berechtigt, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Gleichzeitig fanden auch Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad und in mehr als einem Dutzend anderer Städte und Gemeinden statt.

Opposition hofft auf Belgrad

Beobachtern zufolge hatten Oppositionsgruppen immer noch eine Chance, die Abstimmung in Belgrad zu gewinnen, was der Regierung von Vucic einen schweren Schlag versetzen würde. Die Regierungspartei ist in der Hauptstadt weniger beliebt, was zum Teil auf Korruptionsvorwürfe in Zusammenhang mit einer Reihe von Bauprojekten zurückzuführen ist.