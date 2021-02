Serbien: Wie Instrumente aus Waffen Frieden schaffen

Aus Helmen und Kalaschnikows werden Gitarren

In seinem Atelier in Novi Sad verarbeitet Macura das, was er auf seinen Schrottplatz-Touren gefunden hat. Mit einer Flex sägt er feine Schlitze in einen alten Stahlhelm. "Die Helme eignen sich am besten als Hohlkörper, genau wie Tankkanister. Das braucht jedes Instrument für die Akustik", erklärt Nikola. Aus Helmen und Kalaschnikows baut er Gitarren. Aus Kanistern und Granatwerfern Streichinstrumente – so wie das Granatwerfer-Cello, das er gerade schwarz angestrichen hat.

Profi-Musiker beraten beim Bau der Waffen-Instrumente

Zum Testen der Instrumente haben sich heute zwei Profimusiker angemeldet: Nikola, ein Saxofonist, und Milica, eine Cellistin. Sie haben den Künstler beim Bau der Waffen-Instrumente beraten. Wie genau zum Beispiel die Saiten auf das Granatwerfer-Cello gespannt werden oder in welchem Abstand die Fingeröffnungen in das "Bombaphon" kommen. Das Blasinstrument, das aus Helm und Raketenwerfer besteht, soll irgendwann mal wie ein schrilles Saxophon klingen. Noch ist das Saxophon-Mundstück, das Profimusiker Nikola oben drauf steckt, das einzige, was an ein Saxophon erinnert. Der Klang: schrill, wie der einer verstimmten Blech-Blockflöte.

Gespräche über Bombenangriffe am Granatwerfer-Cello

"Ich kann mich an den Krieg hier noch erinnern", sagt Nikola, der Saxophonist. Er und seine Familie gehörten damals zur serbischen Minderheit, die aus Kroatien fliehen musste.

Für den geplanten Test mit den Instrumenten stimmt Cellistin Milica das Granatwerfer-Cello. Auch sie erinnert sich an die Bombenangriffe der NATO auf Novi Sad. Die Brücken, die nur ein paar Meter entfernt von Nikolas Atelier über die Donau führen, wurden damals alle zerstört. "Das sind hässliche Erinnerungen", sagt Milica: "Aber dieses Projekt zeigt ja auch, dass wir aus hässlichen Dingen und Ereignissen etwas Gutes gestalten können." Dann setzt sie an. Das Granatwerfer-Cello klingt fast wie ein echtes. Nur dass die Granatwerfer-Variante drei statt vier Saiten hat und einen Metallkörper statt Holz.