Serbien, Russland und der Ukraine-Krieg

Der Balanceakt des serbischen Präsidenten

Denjenigen in Serbien, die sich für eine härtere Gangart gegenüber Russland einsetzen, sagt Präsident Vucic mit Blick auf die Serbien-Wahl Anfang April: "Ich bin nur noch wenige Tage Präsident, in einem Monat sind Wahlen. Dann stimmt doch für diejenigen, die sofort Sanktionen gegen Russland einführen möchten. Ich spreche jetzt gar nicht über Moral, Freundschaft, Traditionen. Nur frage ich Sie, wie wollen sie dem Volk dann erklären, dass Russland dann drei Tage später sagt, dass sie die territoriale Integrität Serbiens im Uno-Sicherheitsrat nicht unterstützen?"

"Frauen in Schwarz" protestieren gegen den Krieg

Es gibt auch die anderen in Serbien. Das zeigt ein Protest in Belgrad vor ein paar Tagen, ebenfalls vor der russischen Botschaft. Rund 50 Aktivisten und Aktivistinnen der Vereinigung "Frauen in Schwarz" protestieren, allerdings etwas alleingelassen, gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine - eine der wenigen Kundgebungen dieser Art in Serbien. Eine der Aktivistinnen kritisiert, Serbien habe sich offen an die Seite Russlands gestellt: "Ich denke, die serbische Gesellschaft braucht mehr Empathie und sollte sich mit den Opfern solidarisch erklären, und nicht mit den Aggressoren sympathisieren", findet die Frau.

Kritik von Politikwissenschaftler

Ivo Viskovic war mal serbischer Botschafter in Berlin und lebt als emeritierter Professor der Politikwissenschaften wieder in Belgrad. Im Gespräche mit dem ARD-Studio Südosteuropa in Wien sagt er, dass Serbien gerade keine gute Figur abgebe: "Ich denke das ist ein nicht gerade ruhmreicher - oder um es offen zu sagen, ein schändlicher Moment in unserer Geschichte. Denn weder das ukrainische Volk, noch die ukrainische Führung haben Serbien je etwas Schlechtes getan. Und von unserer Seite wird das leider im Moment mit einer ziemlich großen Gleichgültigkeit den Opfern gegenüber vergolten", so Viskovic.

Als die Nato Belgrad bombardierte

Allerdings erinnert der Ex-Diplomat Viskovic auch daran, dass vor allem die Nato für viele in Serbien ein rotes Tuch sei. Weil Serbien im Krieg 1999 von der Nato bombardiert worden war. Unabhängig davon, welche Politik es verfolge, werde Russland als Gegner der Nato von vielen in Serbien unterstützt. Viskovic spricht von einer "Patho-Russophilie - ein bisschen schwerhaft, aber auch durchaus ernst: "Oder anderes ausgedrückt eine Art krankhafte Liebe Russland gegenüber, die nicht auf fundierten Standpunkten basiert, sondern einzig als eine Art Widerstand gegen den Westen."

Allerdings hofft Viskovic mit dem Fortschreiten des Ukraine-Kriegs auf einen Sinneswandel. Aus seiner Sicht haben einige in Serbien begriffen, dass auch Russen Putins Feldzug ablehnen. Denn selbst in Russland selbst wird gegen den Krieg demonstriert. Laut Viskovic wäre es "ja wirklich Nonsens, wenn die Serben größere Russen wären, als die Russen selbst".