Seoul: Nordkorea sprengt Verbindungsbüro an der Grenze

Schwester von Kim Jong Un nannte Büro "nutzlos"

Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, hatte erst vor wenigen Tagen das Verbindungsbüro zwischen den Koreas als "nutzlos" bezeichnet und erklärt, sie werde es dem Militär überlassen, die nächsten Schritte gegen den "Feind" im Süden zu ergreifen.

Militär droht mit Eindringen in entmilitarisierte Zonen

Nordkoreas Militär drohte derweil mit einem Eindringen in entmilitarisierte Zonen an der Grenze zu Südkorea. Der Generalstab der Koreanischen Volksarmee teilte mit, er prüfe eine Empfehlung der regierenden Arbeiterpartei, wieder mit Soldaten in die Grenzgebiete vorzurücken und diese damit in eine Festung verwandeln.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatte gestern versucht, im Konflikt mit dem Nachbarland zu beschwichtigen. "Nordkorea darf die Kommunikation nicht abbrechen und Spannungen schaffen, die die Uhr in vergangene Zeiten der Konfrontation zurückdrehen", sagte Moon. Hinter die von ihm und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un gemachten Friedensversprechungen dürfe man nicht zurückfallen.

Flugblätter verärgern Nordkorea

Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten waren in den letzten Monaten zusehends schlechter geworden. Auslöser waren unter anderem Sendungen mit Medikamenten und Lebensmitteln sowie gegen die nordkoreanische Regierung gerichteten Flugblätter, die südkoreanische Aktivisten zumeist per Ballon oder als Flaschenpost über die Grenze in den Norden schickten.