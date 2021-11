Erneut hitzige Landtagsdebatte über Seniorenresidenz Schliersee

Für den Ausschussvorsitzenden Bernhard Seidenath (CSU) ist der Fall der Seniorenresidenz Schliersee schrecklich, aber vorbei. Seiner Meinung nach hat die Heimaufsicht im Landkreis Miesbach gute Arbeit geleistet, ihr sei es zu verdanken, dass die Einrichtung geschlossen sei. Das gehe aus dem neuesten Bericht des Gesundheitsministeriums hervor, betonte Seidenath im BR-Interview. Er persönlich sei bereits mit dem ersten Bericht zufrieden gewesen.

Der erste Bericht hatte im Oktober zu einer lautstarken Ausschusssitzung geführt, weil Oppositionspolitiker ihren Fragenkatalog als unzureichend beantwortet betrachteten.

Träger des Skandalheims klagt

Es ist nicht sicher, dass die Seniorenresidenz Schliersee geschlossen bleibt: Wie ein Vertreter des Gesundheitsministeriums im Ausschuss erklärte, hat der Träger, die S.O. Nursing Homes GmbH, Tochterunternehmen eines italienischen Gesundheitskonzerns, Klage gegen die Betriebsuntersagung eingereicht. Diese Information löste unter den Abgeordneten Unruhe aus. Auf Nachfrage von Andreas Winhart (AfD) räumte der Ministeriumsvertreter der Klage keine großen Chancen ein.

Der Bayerische Patienten- und Pflegebeauftragte Peter Bauer (Freie Wähler) lobte den neuen Bericht, diesen Weg müsse man weiter beschreiten. Der Bericht stelle die Sachlage dar und ziehe Konsequenzen: Bei erheblichen Mängeln soll zum Beispiel jede Heimaufsicht künftig Anordnungen erlassen. Welcher Art diese Anordnungen sein sollen, lässt der Bericht offen.

Opposition: Fall Schliersee ist nicht abgeschlossen

Für SPD, Grüne und FDP ist der neue Bericht gehaltvoller, aber nicht ausreichend: Der Liberale Dominik Spitzer machte deutlich, dass er es für notwendig hält, die entsprechenden Gesetze zu überarbeiten. Außerdem müsse man klären, wieso die Heimaufsicht Miesbach in der Seniorenresidenz Schliersee eineinhalb Jahre lang immer wieder erhebliche Mängel festgestellt habe, ohne Konsequenzen zu ziehen.

Andreas Krahl (Grüne) kritisierte, dass erst wenn ein "Systemversagen" festgestellt werde, eine Heimaufsicht den Betrieb untersagen könne. Die Sozialdemokratin Ruth Waldmann fragte gezielt nach, welche Berichte dem Ministerium wann vorgelegen hätten. Liberale, SPD und Grüne wollen sich nun abstimmen, wie sie weiter vorgehen. Fest steht für sie, dass bisher nicht genug Lehren aus dem Fall Seniorenresidenz Schliersee gezogen wurden.

Ministerium räumt weitere Missstände ein

Aus dem Bericht, der dem BR vorliegt, geht hervor, dass es 2019 in 173 Einrichtungen im Freistaat erhebliche Mängel gab. Erhebliche Mängel sind demnach Gefahr für Leben, Gesundheit und Freiheit. Der Ministeriumsvertreter erklärte im Ausschuss, darunter fielen etwa mangelhafte Wundversorgung oder fehlerhaft oder nicht montierte Bettgitter.

In den vergangenen Monaten mussten neben der Seniorenresidenz Schliersee laut Bericht auch zwei weitere Heime in Coburg und Burglengenfeld schließen. Außerdem sind dem Ministerium zwei laufende Betriebsuntersagungen bekannt. Nach Informationen von BR Recherche soll es bayernweit fünf solcher Verfahren geben und damit so viele wie noch nie.

Juristische Aufarbeitung läuft weiter

Neben der politischen läuft auch die juristische Aufarbeitung des Falls der Seniorenresidenz Schliersee. In Bayern beschäftigt das Heim zwei Staatsanwaltschaften: Abrechnungsbetrugsspezialisten der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg und die Staatsanwaltschaft München II. Letztere ermittelt wegen 17 ungeklärter Todesfälle zwischen Februar 2020 und Juli 2020. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Senioren verhungert und verdurstet sind. Im März hatte der Bayerische Rundfunk die über Jahre andauernden massiven Pflegemissstände publik gemacht.