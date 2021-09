Seniorenresidenz Schliersee: Ende November ist Schluss

Bis Mitte August herrschten in der Seniorenresidenz Schliersee offenbar massive Pflegemissstände. Das geht aus nichtöffentlichen Unterlagen des Medizinischen Dienstes Bayern hervor, die BR Recherche vorliegen. Darin finden sich unter anderem Fälle von dramatischem Gewichtsverlust. Ein Bewohner nahm demnach so stark ab, dass er nur noch knapp 44 Kilogramm wog. Der Medizinische Dienst fand in der Dokumentation teils Tagestrinkmengen von hundert Millilitern.

In dem Bericht werden auch nicht erklärbare Hämatome beschrieben, wundgelegene Stellen (Dekubitus). Bewohner haben demnach ärztlich verordnete Medikamente und Infusionen nicht bekommen. Solche Vorwürfe finden sich in ähnlicher Form seit 2011 in vielen Prüfberichten und Protokollen zur Seniorenresidenz Schliersee.

Heim vor dem Aus

Anfang August kündigte die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (ARGE) dem Betreiber der Seniorenresidenz Schliersee den Versorgungsvertrag außerordentlich. Auch dieses Schreiben liegt dem BR vor. Auf 50 Seiten arbeiten die Pflegekassen das vergangene Jahr auf:

"Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es keinen Maßnahmenplan der Einrichtung gibt, der eine dauerhafte Qualitätsverbesserung bewirken könnte. (…) Vielmehr gibt es weiterhin Risikosituationen, mit denen die Einrichtung nicht umgehen kann, bzw. die sich offenbar noch verschärft haben."

Erst nachdem die Pflegekassen kündigten, untersagt nun das Landratsamt Miesbach der Seniorenresidenz Schliersee den Betrieb zum 30. November 2021. Auf Anfrage schreibt das Landratsamt, trotz der fast halbierten Zahl der Bewohner habe sich keine Besserung eingestellt. In einer Pressemitteilung wird Landrat Olaf von Löwis (CSU) zitiert: Man habe alles gegeben, zum Schutz der Bewohner müsse man die Reißleine ziehen.

Zwei Staatsanwaltschaften ermitteln

Im März 2021 berichtete der Bayerische Rundfunk über massive Pflegemissstände in der Seniorenresidenz Schliersee, die schon seit Jahren andauerten. Insbesondere die Arbeit der Heimaufsicht im Landratsamt Miesbach stellte sich als fragwürdig heraus. Diese kündigte etwa Kontrollen im Heim vorab an, ließ Beschwerden ins Leere laufen oder verstieß gegen einen Aufnahmestopp für neue Bewohner.

Aktuell befassen sich zwei Staatsanwaltschaften in Bayern mit der Seniorenresidenz Schliersee: Es geht um 17 Todesfälle, einige der Senioren sind womöglich verhungert und verdurstet. Außerdem beschäftigen sich die Ermittler mit verschiedenen Körperverletzungsdelikten an 88 Bewohnern. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II sagte dem BR, es werde weiter ermittelt, ein Abschluss sei derzeit nicht in Sicht. Nach den BR-Berichten schaltete sich auch die "Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen" (ZKG) ein. Der Verdacht lautet auf Abrechnungsbetrug.

"Eine Kultur des Wegschauens"

Grüne, SPD und FDP begrüßen, dass die Einrichtung nun geschlossen werden soll, kritisieren aber gleichzeitig das zuständige Landratsamt Miesbach: Die Betriebsuntersagung sei längst überfällig gewesen, heißt es von den pflegepolitischen Sprechern der drei Oppositionsparteien. Ruth Waldmann (SPD) forderte Landrat Olaf von Löwis (CSU) auf, zu erklären, warum eine Betriebsuntersagung jetzt auf einmal möglich sei, wo er dies doch bisher bestritten habe. Dominik Spitzer (FDP) betont, es gebe nicht erst seit gestern erdrückende Belege dafür, dass Bewohnerinnen und Bewohner über Jahre hinweg vernachlässigt und schlechter Pflege ausgesetzt wurden.

"Man gewinnt den Eindruck, dass die Aufsicht zwar formell existiert hat, aber ihrer Verantwortung unzureichend nachgekommen ist. Eine Kultur des Wegschauens und der Nichtzuständigkeit darf es in diesem sensiblen Bereich nicht geben."

Andreas Krahl (Grüne) kritisiert scharf, dass der vom Gesundheitsministerium vor Monaten versprochene Bericht zur Seniorenresidenz Schliersee noch immer nicht vorliege. Er habe den Eindruck, das Ministerium versuche offenbar auf Zeit zu spielen und vom Versagen der Behörden abzulenken.

Pflegepolitiker kritisieren Defizite und fordern Reformen

Für den Liberalen Dominik Spitzer sind die Pflege-Kontrollbehörden das Hauptproblem: Derzeit sei gerade einmal ein Viertel der Mitarbeiter in den "Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht" (FQA) in Bayern aus der Pflege. "Zu oft wird von Verwaltungspersonal nur auf die Dokumentation, also Papier, geachtet, anstatt auf die Menschen, die eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten." Spitzer fordert ein Monitoring, eine realistische Einschätzung über die Versorgungssicherheit in bayerischen Pflegeheimen ermöglicht.

Peter Bauer (Freie Wähler) sieht die Kontrolle der Heime im Freistaat solide aufgestellt. Der Bayerische Patienten- und Pflegebeauftragte möchte die Heimaufsicht aber mit mehr Personal verstärken. Zusätzlich plädiert er für Ombudsmänner, an die sich Pflegekräfte, Bewohner oder Angehörige wenden könnten, die sich scheuten, die Heimaufsicht einzuschalten.

Der Gesundheitsausschussvorsitzende, Bernhard Seidenath (CSU), schreibt auf Anfrage, eine Betriebsuntersagung sei das schärfste Schwert und das letzte Mittel. Eine solche müsse aber erfolgen, wenn der Schutz der Bewohner nicht mehr gewährleistet werden könne. Die zuständigen Behörden hätten das sicher gut abgewogen. Der pflegepolitische Sprecher der AfD, Andreas Winhart, äußert sich nicht auf die BR-Anfrage.

Aus, aber nicht vorbei?

Betreiber der Seniorenresidenz ist die S.O. Nursing Homes GmbH, ein Tochterunternehmen des italienischen Konzerns Sereni Orizzonti. Auf BR-Anfrage schreibt der Träger, man bedauere die Entwicklung sehr. Man sei mit mehreren potentiellen Nachfolgern im Gespräch. Insidern zufolge ist auch nicht ausgeschlossen, dass ein früherer Betreiber das Haus wieder übernimmt, unter dem es nach BR-Recherchen ebenfalls zu Missständen in dem Heim gekommen war.

Derzeit sind nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums noch 45 Bewohner in der Einrichtung. 14 davon hätten einen neuen Platz, weitere 31 seien noch unversorgt. Nach BR-Informationen kommen rund zehn der Bewohner in ein Augsburger Heim. Betreiber auch hier: die S.O. Nursing Homes GmbH. Das bestätigte der dortige Heimleiter auf BR-Anfrage. Der Träger übernehme die Kosten, es gehe um das Wohl der Bewohner, so der Heimleiter. Er war zuvor über Monate Heimleiter in der Seniorenresidenz Schliersee.