Senatswahl Georgia: Entscheidet sich hier die Zukunft der USA?

In seiner Wahlkampf-Abschlussrede am Montag in Atlanta wurde der designierte US-Präsident Joe Biden pathetisch: in seiner jahrzehntelangen Karriere als Berufspolitiker habe es noch nie eine vergleichbare Situation wie nun in Georgia gegeben. Ein einziger Bundesstaat könne den Kurs des gesamten Landes bestimmen - "nicht nur für die nächsten vier Jahre, sondern für die nächste Generation".

Der Grund für Bidens Ausflug ins große Ganze ist klar: Sollten die Demokraten beide Stichwahlen gewinnen, stünde es im Senat zwischen Demokraten und Republikanern 50:50 - den Ausschlag bei Pattsituationen gäbe dann die Stimme der designierten demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris. Weil die Demokraten auch das Abgeordnetenhaus, die andere Kongresskammer, dominieren, könnten sie "durchregieren"; andernfalls bliebe Biden wie seinerzeit Barack Obama nur wenig Handlungsspielraum.

Aktuell sieht es so aus, als hätte Bidens Partei bei dieser historischen Wahl die Nase vorn.

+++Update 12.45 Uhr: Warnock uneinholbar, Ossoff knapp vorn +++

Die US-Demokraten dürften mindestens einen der beiden umkämpften Senatssitze in Georgia gewonnen haben. Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) meldete erst die Agentur AP, danach die TV-Sender CNN, CBS und NBC den Sieg des demokratischen Herausforderers Raphael Warnock in der Stichwahl gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler.

Den widerwillig aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten dürfte Loefflers Abwahl besonder schmerzen: Laut der Politplattform FiveThirtyEight vertrat Loeffler als einziges Kongressmitglied zu 100 Prozent Trumps Positionen und wurde entsprechend stark von ihm unterstützt.

In der zweiten Stichwahl in Georgia liefern sich der Demokrat Jon Ossoff und der Republikaner David Perdue ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Mittwochmorgen hat der Demokrat Jon Ossoff , der zunächst knapp hinter dem republikanischen Amtsinhaber David Perdue lag, diesen überholt. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen entfallen dem Datenanbieter Edison Research zufolge 50,2 Prozent auf Jon Ossoff. Damit liegt er 16.370 Stimmen vor dem Republikaner David Perdue, der auf 49,8 Prozent kommt.

Donald Trumps letzte Schlacht

Den Republikanern würde ein einziger Sieg genügen, um ihre knappe Mehrheit von dann 51 zu 49 Stimmen zu halten. Noch-Amtsinhaber Trump machte am Montagabend fast zeitgleich mit Biden vor Tausenden Anhängern deutlich, warum er sich den Sieg der republikanischen Kandidaten Loeffler und Perdue vor allem wünschte: für seinen eigenen Machterhalt. Unter seinen Unterstützern im mehr als 100 Kilometer nördlich von Georgias Hauptstadt gelegenen Dalton waren nicht nur potenzielle Wähler aus Georgia. An den Auto-Kennzeichen war abzulesen, dass viele Trump-Fans aus anderen Bundesstaaten angereist waren, um ihren Präsidenten noch einmal zu sehen.