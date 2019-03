vor etwa einer Stunde

US-Senat stimmt gegen Trumps Notstandserklärung

Schwerer Rückschlag für US-Präsident Trump: Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der Senat gegen den von Trump ausgerufenen Notstand zur Finanzierung der Mexiko-Grenzmauer gestimmt. Trump will sich aber per Veto durchsetzen - was schwierig wird.