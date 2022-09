Seltener Diamant "Fortune Pink" wird versteigert

Juwelensammler sollten sich den 8. November in den Kalender eintragen: An diesem Tag soll nämlich ein seltener rosa Diamant in Genf unter den Hammer kommen. "Fortune Pink" heißt das Juwel, das auf einem Ring sitzt und von zwei großen weißen Diamanten eingefasst ist.

"Fortune Pink" ist ein besonderes Juwel

Zwar sind schon früher größere pinke Diamanten versteigert worden, aber nicht in dieser Form. "Fortune Pink" hat das Aussehen einer Birne. Mit mehr als 18 Karat sei er der größte rosa Diamant dieser Form und Qualität, der jemals bei einer Auktion zum Verkauf stand, erklärte das Auktionshaus Christie's.

Außergewöhnlich ist auch sein Gewicht. "Fortune Pink" wiegt exakt 18,18 Karat. In Asien ist das eine Glückszahl, sie stehe für Wohlstand, so Christie's. "Dieses Gewicht wird dem neuen Eigentümer Glück bringen", glaubt eine Schmuckspezialistin des Auktionshauses.

Bis zu 36 Millionen Euro wert

Erwartet wird, dass die Versteigerung Sammler aus der ganzen Welt auf den Plan ruft. Experten schätzen, dass der Diamant zwischen 25 und 35 Millionen Dollar einbringen könnte, also rund 26 bis 36 Millionen Euro.