Selenskyj wirft Russland Völkermord in der Ostukraine vor

Im Osten der Ukraine gehen die massiven Angriffe der russischen Armee unvermindert weiter. Mit großer Feuerkraft setzt der Kreml die ukrainischen Verteidiger immer stärker unter Druck. Vor allem rund um die strategisch wichtige Stadt Sewerodonezk intensivierten die russischen Streitkräfte in der Nacht ihre Attacken.

Selenskyj spricht von "Völkermord"

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, befürchtet deshalb einen weitgehend entvölkerten Donbass. "Die laufende Offensive der Besatzer könnte die Region menschenleer machen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Er beschuldigte Moskau, die ukrainischen Städte in Schutt und Asche legen zu wollen. "All dies, einschließlich der Verschleppung unserer Menschen und der Massentötung von Zivilisten, ist eine offensichtliche Politik des Völkermords, die von Russland betrieben wird."

Selenskyjs Vorwürfe sind ein rhetorisches Echo auf die Anschuldigungen Moskaus: Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Ende Februar den Krieg gegen die Ukraine unter dem Vorwand begonnen, den angeblichen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung in den östlichen Regionen Luhansk und Donezk zu beenden. Im April stimmte das ukrainische Parlament einer Resolution zu, in der die Angriffe des russischen Militärs in dem Land dann als "Völkermord" bezeichnet wurden.

Forderung nach weiteren EU-Sanktionen gegen Russland

Tödliche Aggressionen wurden auch aus dem Norden der Ukraine gemeldet. In der Großstadt Charkiw starben neun Menschen bei einem russischen Bombenangriff. Unter anderem seien ein fünf Monate altes Baby und sein Vater getötet worden, während die Mutter schwer verletzt worden sei, so Selenskyj in seiner Rede.

Enttäuscht zeigte sich Selenskyj darüber, dass sich die EU bisher nicht auf ein sechstes Sanktionspaket einigen konnte. In seinem Video fragte der ukrainische Präsident, warum Brüssel so lange brauche. Noch immer verdiene Russland Milliarden mit Energieexporten, noch seien nicht alle russischen Banken sanktioniert. "Die Ukraine wird immer ein unabhängiger Staat sein und nicht zerbrechen."

Die Frage sei, welchen Preis die Ukraine für ihre Freiheit zahlen müsse. Die EU diskutiert derzeit eine sechste Runde von Strafmaßnahmen, darunter ein Embargo für russische Ölimporte. Für einen solchen Schritt ist Einstimmigkeit erforderlich, doch Ungarn lehnt die Idee vorerst ab.

Deutliche Worte von Botschafter Melnyk an Bundekanzler Scholz

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, warf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) derweil mangelnde Führungsstäre vor. Scholz würde die ukrainischen Interessen missachten, so Melnyk. Kiew habe sich erhofft, aus der Rede von Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos herauszuhören, mit welchen ganz konkreten Schritten die Ampel die Ukraine massiv unterstützen wolle, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt, sagte Melnyk der "Bild" einem Vorabbericht zufolge.

"Leider war das eine Fehlanzeige, vor allem in Bezug auf sofortige Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland, um die Riesenoffensive der Russen im Donbass zu ersticken", so der Botschafter. Auch bei dem Thema EU-Mitgliedschaft habe es keine ermutigenden Signale an die Ukrainer gegeben. "Militärisch wird die Ukraine von Berlin schlicht und einfach im Stich gelassen."