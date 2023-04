Selenskyj und Xi telefonieren erstmals seit Kriegsbeginn

Chinesischer Abgesandter soll sich um politische Lösung bemühen

Das chinesische Außenministerium teilte mit, Peking wolle Gespräche für den Frieden ermöglichen. Dies sei die zentrale Haltung der Regierung. Zudem hieß es, ein Abgesandter - ein ehemaliger Botschafter in Russland - werde die Ukraine besuchen, um eine politische Lösung anzustreben. Die Delegation solle "mit allen Parteien ausführliche Gespräche für eine politische Einigung in der Ukraine-Krise führen".

In der Erklärung wurde der ukrainischen Forderung zugestimmt, ihr Territorium nicht durch russische Annexionen zu zerschlagen. Gleichzeitig wurde deutlich gemacht, dass Peking seine langjährigen Beziehungen zur Ukraine schätzt. "Unabhängig davon, wie sich die internationale Lage entwickelt, wird China mit der Ukraine zusammenarbeiten, um eine für beide Seiten vorteilhafte Kooperation zu fördern", hieß es.

Xi mahnt zur Besonnenheit und warnt vor Atomkrieg

Der chinesische Staatssender CCTV berichtete nach dem Telefonat, Xi habe Selenskyj mitgeteilt, dass "Gespräche und Verhandlungen der einzige Ausweg" aus dem Krieg seien. Alle beteiligten Parteien sollten "ruhig und beherrscht" bleiben, zitierte der Sender den chinesischen Staatschef. Demnach warnte Xi Jinping vor einer atomaren Eskalation und mahnte alle Parteien zur Besonnenheit. "Es gibt keine Gewinner in einem Atomkrieg", sagte er.

Selenskyj warnt vor Erpressungen Russlands

Die Ukraine dagegen rief anlässlich des 37. Jahrestages der Tschernobyl-Katastrophe die Weltgemeinschaft dazu auf, sich nicht von Russland mit nuklearen Drohungen erpressen zu lassen. In Anspielung auf das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja erklärte Selenskyj: "Wir müssen alles tun, um dem Terror-Staat keine Chance zu geben, Atomkraftwerke zu nutzen, um die Ukraine und die ganze Welt zu erpressen." Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat mehrfach gewarnt, durch Kämpfe in der Nähe von Saporischschja steige das Risiko einer atomaren Katastrophe.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, lobte die Anregung aus China, äußerte sich jedoch kritisch über die Haltung der Ukraine. Peking sei bereit, sich um einen Verhandlungsprozess zu bemühen, während Kiew jede vernünftige Initiative ablehne, die auf eine Lösung abziele, sagte sie.

Das Weiße Haus teilte mit, es sei nicht vorab über das Telefonat informiert worden, bezeichnete es aber als positive Entwicklung. Das Gespräch ermögliche es Xi, die Sicht der Ukraine auf die illegale, unprovozierte Invasion zu hören. "Wir halten das für eine gute Sache", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby.

Gebietsforderungen Russlands bleiben Knackpunkt

Das Gespräch zwischen Selenskyj und Xi war seit Wochen erwartet worden, nachdem China einen Zwölf-Punkte-Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe vorgelegt hatte. In ihren Vorstellungen vom Frieden liegen Russland und die Ukraine allerdings weit auseinander. Der Kreml fordert, dass Kiew die Annexion der Halbinsel Krim und der ukrainischen Provinzen Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja durch Russland anerkennt. Die Ukraine weist das zurück und schließt Gespräche mit Russland aus, solange sich ihre Truppen nicht aus allen besetzten Gebieten zurückziehen.

China bezeichnet sich als neutral

Die chinesische Regierung bezeichnet sich als neutral in dem Konflikt. Sie verurteilte die Invasion allerdings nicht. Stattdessen warf Peking dem Westen vor, den Konflikt provoziert zu haben und durch Waffenlieferungen anzuheizen.

Westliche Mächte zweifeln ihrerseits an einer unparteiischen Vermittlerrolle Chinas. Ein Treffen in Moskau vor wenigen Wochen zwischen Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin, das als Unterstützung für Russland gewertet wurde, hatte die Kritik weiter befeuert.

Lage in Bachmut weiter schwierig

Im umkämpften Bachmut ist die Lage für die ukrainischen Streitkräfte derweil weiter äußerst kritisch, wenngleich sie nach Einschätzung britischer Geheimdienste erbitterten Widerstand gegen eine Einkesselung leisten. Die Ukraine versuche, die Kontrolle über die wichtigste Versorgungsroute der Truppen in Bachmut zu behalten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Im Westen der Stadt, die seit mehr als elf Monaten von russischen Kräften attackiert werde, tobe weiterhin ein erbitterter Nahkampf, hieß es weiter.

Unterdessen haben die Ukraine und Russland nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten erneut Gefangene ausgetauscht. Ein Regierungsberater in Kiew schreibt auf Telegram, dass 42 Soldaten und zwei Zivilisten zurückgekehrt seien. Einige litten an Verletzungen, die die Folge von Folter seien. Das Verteidigungsministerium in Moskau gibt seinerseits die Freilassung 40 russischer Soldaten bekannt. Eine russische Stellungnahme zu den ukrainischen Foltervorwürfen liegt nicht vor.

