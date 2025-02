Selenskyj sauer: Ukraine und EU müssen mitverhandeln

Unter dem Eindruck der Gespräche zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj "faire" Gespräche unter Einbeziehung der Europäer gefordert. Die Ukraine, die EU, die Türkei und Großbritannien sollten in die Gespräche "und die Entwicklung der notwendigen Sicherheitsgarantien mit Amerika" einbezogen werden, sagte Selenskyj bei einem Besuch in Ankara.

Kritik von Selenskyj: "Über die Ukraine, ohne die Ukraine"

Er kritisierte die Ukraine-Gespräche am Dienstag in Saudi-Arabien, an denen hochrangige Vertreter der USA und Russlands teilgenommen hatten. Die Ukraine und die Europäer waren nicht zu dem Treffen eingeladen. Es sei "wieder einmal über die Ukraine und ohne die Ukraine" gesprochen worden, sagte Selenskyj. "Sie können besprechen, was sie wollen, aber es können keine Entscheidungen ohne die Ukraine getroffen werden, wie der Krieg in der Ukraine zu beendigen ist", sagte der Staatschef.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bot an, dass mögliche Gespräche unter Beteiligung Kiews in der Türkei stattfinden könnten. Zugleich betonte Erdogan, dass die territoriale Integrität der Ukraine unbestreitbar sei. Das gelte auch für die Zukunft.

Von der Leyen: "Wollen mit den USA zusammenarbeiten"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte ein gemeinsames Vorgehen Europas und der USA an. "Wir wollen mit den USA zusammenarbeiten, um einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine zu erreichen", schrieb von der Leyen nach einem Treffen mit dem Ukraine-Sonderbeauftragten der US-Regierung, Keith Kellogg, auf X. "Finanziell und militärisch hat Europa mehr beigetragen als jeder andere. Und wir werden noch mehr tun", betonte sie.