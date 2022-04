Selenskyj: Lage in Borodjanka deutlich schlimmer als in Butscha

Die Regierung der Ukraine prangert weitere Gräueltaten russischer Soldaten an. In der Kleinstadt Borodjanka nordwestlich von Kiew haben Rettungskräfte begonnen, Trümmer zu beseitigen. Dort seien hohe Opferzahlen zu befürchten, nach Angaben des Innenministeriums ist es einer der am schwersten zerstörten Orte in der Region. Allein aus den Ruinen zweier Wohnhäuser seien 26 Leichen geborgen worden.

Massenerschießungen an drei Orten

Der Bürgermeister von Butscha sagte im ukrainischen Fernsehen, Ermittler hätten drei Orte gefunden, an denen es während der russischen Besatzung Massenerschießungen gegeben habe. Er spricht von hunderten Toten. Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, in Borodjanka sei die Lage "noch beängstigender" als in Butscha. Er stellte zudem die Frage, was passieren werde, wenn die Welt erfahre, was russische Einheiten in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol angerichtet hätten. Dort sei auf "fast jeder Straße" das, was die Welt nach dem Abzug der russischen Truppen in Butscha und anderen Orten um Kiew gesehen habe.

Russische Hauptanstrengung auf Mariupol

Ukrainischen Angaben zufolge konzentrieren sich die russischen Truppen weiter auf die Eroberung von Mariupol. Die Militärexperten des US-Kriegsforschungsinstituts Institute for the Study of War (ISW) stellten in ihrer jüngsten Ukraine-Analyse fest, dass die russischen Streitkräfte "wahrscheinlich" in den kommenden Tagen die Eroberung von Mariupol abschließen könnten. Das russische Staatsfernsehen hatte berichtet, das Zentrum der Großstadt am Asowschen Meer sei bereits eingenommen. In der Stadt seien aber noch 3.000 ukrainische Kämpfer, hieß es.

Ukraine rechnet mit neuer Offensive

Rund 1.200 Menschen konnten aus Mariupol evakuiert werden. Insgesamt wurden am Donnerstag nach ukrainischen Angaben mehr als 4.500 Menschen aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht. Die Ukraine rechnet mit einer neuen russischen Offensive im Osten des Landes.