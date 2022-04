Selenskyi warnt vor Angriffen Russlands auf weitere Länder

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt, die jüngsten Erklärungen des russischen Militärs zeigten, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine nur der Anfang sei. Danach wollten sie andere Länder erobern. "Alle Völker, die wie wir an den Sieg des Lebens über den Tod glauben, müssen mit uns kämpfen. Sie müssen uns helfen, denn wir sind die Ersten in der Reihe. Und wer wird der Nächste sein?"

Selenskyj reagiert damit auf ein Zitat des Vize-Kommandeurs des zentralen Militärbezirks Russlands, Rustam Minnekayew, in russischen Medien. Demnach will Russland die vollständige Kontrolle über den Donbass im Osten der Ukraine und über deren Süden übernehmen und ein Tor zu Transnistrien öffnen. Transnistrien ist eine abtrünnige Region im Osten der Republik Moldau.

Russland spricht von "zweiter Phase" der Militäroperation

Der russische Generalmajor Rustam Minnekajew sagte laut russischen Nachrichtenagenturen, Ziel der nun eingetretenen "zweiten Phase" der Militäroperation in der Ukraine sei die Eroberung des Donbass und des Südens. Neben einer Landverbindung zur annektierten Krim-Halbinsel würde so auch eine bessere Unterstützung für prorussische Separatisten in Transnistrien in der Republik Moldau ermöglicht.

Zum Artikel Ukraine: Russland nennt erstmals konkrete Kriegsziele

Außenministerium der Republik Moldau bestellt russischen Botschafter ein

Das moldauische Außenministerium forderte Moskau zum Respekt der "territorialen Souveränität" und "Neutralität" des Landes auf. Das Außenministerium der Republik Moldau hat den russischen Botschafter einbestellt. Man wolle seine "tiefe Besorgnis" über die Äußerungen eines hochrangigen Militärkommandeurs zum Ausdruck zu bringen, teilt das Außenministerium auf seiner Internetseite mit.

Der Vize-Kommandeur des zentralen Militärbezirks Russlands hatte in den russischen Medien gesagt, in Moldau werde die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt. Dieses Argument wurde von Russland auch im Hinblick auf den Angriff gegen Ukraine verwendet.

Die russischsprachige Bevölkerung im Teilgebiet Transnistrien würde nicht unterdrückt, erklärte das moldauische Außenministerium. "Moldawien ist ein neutraler Staat, und dieser Grundsatz muss von allen internationalen Akteuren, einschließlich der Russischen Föderation, respektiert werden."

Russischer Generalmajor behauptet Unterdrückung in Moldau

Der russische Generalmajor Minnekajew verwies auf "Fälle von Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung", die es auch in Transnistrien gebe. Transnistrien ist ein international nicht anerkanntes, ausschließlich von Russland gestütztes De-facto-Regime, das sich offiziell "Transnistrische Moldauische Republik" nennt. Der Konflikt um Transnistrien zählt zu den ältesten auf dem Ex-Sowjetgebiet. Die Regierung der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau ist ebenso wie die Ukraine pro-westlich. Minnekajews Äußerungen scheinen außerdem zu bestätigen, dass Moskau auch die Eroberung der drittgrößten ukrainischen Stadt Odessa am Schwarzen Meer anstrebt.

"Moskwa": Russland gesteht erstmals Verluste ein

Derweil gestand das russische Verteidigungsministerium erstmals ein, dass es mit dem Untergang des Flaggschiffs "Moskwa" Soldaten verloren hat. Ein Besatzungsmitglied sei gestorben und 27 weitere Matrosen würden vermisst, erklärte das Ministerium. Die übrigen 396 Mitglieder der Besatzung des am 14. April im Schwarzen Meer gesunkenen Lenkwaffenkreuzers seien aber gerettet worden.

Die ukrainische Armee hatte das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte nach eigenen Angaben mit Raketen beschossen. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte diese Darstellung. Russland erklärte hingegen, an Bord des Kreuzers sei Munition detoniert. Die Explosion habe einen Brand ausgelöst, durch den der Rumpf beschädigt worden sei. Die "Moskwa" sei dann während des Versuchs gesunken, sie zu einem Hafen abzuschleppen.

Bei dem Untergang der "Moskwa" handelte es sich um einen der größten materiellen Verluste für die russische Armee seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar. Die zu Sowjetzeiten gebaute "Moskwa" hatte zusammen mit anderen Schiffen der Schwarzmeerflotte die südukrainische Hafenstadt Mariupol blockiert. In der strategisch wichtigen Stadt wurde zuletzt weiter gekämpft.