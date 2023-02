Selbstverpflichtung bringt kaum weniger Zucker in Softdrinks

Ob Cola, Limo oder andere Softdrinks: der Zuckergehalt in süßen Getränken ist in den letzten Jahren im Schnitt nur um zwei Prozent gesunken. Das zeigt eine Studie der Deutschen Allianz Nichtübertragbarer Krankheiten (DANK), einem Zusammenschluss medizinischer Fachgesellschaften, und der LMU und der TU München. Sie haben Daten eines internationalen Marktforschungsinstituts von 2015 bis 2021 ausgewertet.

Freiwillige Verpflichtung: 15 Prozent weniger Zucker

2018 hatte die damalige Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) eine Nationale Reduktionsstrategie für Fertiglebensmittel auf den Weg gebracht. Die Getränkehersteller hatten sich in diesem Rahmen auf freiwilliger Basis verpflichtet, den Zuckergehalt bis 2025 um 15 Prozent zu senken.

Die Getränkeindustrie sei nicht auf Kurs ihrer selbstgesteckten Ziele, sagt Oliver Huizinga von der Deutschen Adipositas Gesellschaft und Co-Autor der Studie. Er rechnet vor, wenn man einen geradlinigen Reduktionspfad annimmt, hätte die Zuckermenge schon um neun Prozent zurückgehen müssen. Die Hersteller hätten noch zwei Jahre, um ihr 15-Prozent-Ziel zu erreichen.

Studien-Autor: Freundlich Bitte sagen, reicht nicht

"Unsere Daten zeigen ganz klar, dass wir mehr Anreize brauchen für die Getränkeindustrie", sagt Huizinga. Er wünscht sich eine Zuckerabgabe nach dem Vorbild Großbritanniens. Dort müssen Getränkehersteller seit einigen Jahren Geld zahlen, wenn ihre Softdrinks eine bestimmte Menge Zucker überschreiten. Liegt das Getränk darunter, wird keine Steuer fällig.

Die Studienautoren haben sich auch die Zuckerwerte in Großbritannien angeschaut. Dort ist die Zuckermenge in Softdrinks seit 2015 um 29 Prozent gesunken. "Offensichtlich ist die Strategie mit finanziellen Anreizen deutlich effektiver als einfach nur freundlich Bitte zu sagen", schlussfolgert Huizinga.

Kommt eine Zuckerabgabe?

Braucht Deutschland also eine Zuckersteuer? Das Bundesernährungsministerium schreibt dazu auf Anfrage von BR24, die wissenschaftlichen Arbeiten, die den Effekt einer Zuckersteuer belegen, seien noch nicht ausreichend. Das Ministerium wartet noch auf eine große Übersichtsstudie, die im Lauf des Jahres erscheinen soll. Diese "werden wir in unsere Positionierung miteinbeziehen", so das Ministerium.

Das Ministerium verweist außerdem auf Daten des bundeseigenen Max Rubner-Instituts. Demnach sank der Zuckergehalt zwischen 2018 und 2019 um 3,2 Prozent. Neue Erhebungen aus 2022 würden im Frühjahr veröffentlicht.

Der bayerische Bundestagsabgeordnete Johannes Schätzl (SPD) sieht die Studie "als eindeutiges Signal, dass jetzt auch gehandelt werden muss". Freiwillige Selbstverpflichtungen würden nicht funktionieren. Er findet, die Bundesregierung sollte eine Herstellerabgabe nach britischem Vorbild erwägen.

Verband sieht Getränkehersteller auf gutem Weg

Ganz anders sieht das Detlef Groß, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke. Er hält die Zuckersteuer für kein geeignetes Instrument und sieht die Unternehmen auf einem erfolgreichen Weg: "Alle uns bekannten Daten zur Marktentwicklung zeigen, dass der Weg der freiwilligen Kalorienreduktion funktioniert." Dazu trügen die zahlreichen Angebote von kalorienfreien und -reduzierten Varianten bei. Die Hersteller würden diese verstärkt bewerben.

Zuckergetränke gelten als eine Ursache für krankhaftes Übergewicht und für Diabetes, weil bei Flüssigkeiten nicht so schnell ein Sättigungsgefühl eintritt und dadurch schnell viel Kalorien aufgenommen werden. Deshalb fordern medizinische Fachgesellschaften, Verbraucherschützer und Krankenkassen verstärkt, den Zuckergehalt dieser Getränke zu reduzieren.

Pro Kopf 22 Gramm Zucker durch Softdrinks

Die Untersuchung, die unter anderem von Mitgliedern der DANK finanziert wurde, zeigt auch, dass der Zuckerverbrauch pro Kopf bei Softdrinks in den letzten Jahren etwas gesunken ist. Im Schnitt nimmt jeder Deutsche pro Tag trotzdem noch 22 Gramm Zucker über gesüßte Getränke zu sich. Das ist fast die Hälfte von dem, was an Zucker insgesamt pro Tag als Obergrenze empfohlen wird.

Besonders Kinder und junge Erwachsene trinken deutlich mehr Zuckerhaltiges als ältere Menschen, ebenso sozial und wirtschaftlich benachteiligte Gruppen. Daraus schließt die Studie, dass diese Gruppen schon allein durch Softdrinks ihre gesamte empfohlene Zuckeraufnahme am Tag überschreiten könnten. Das unterstreiche, so schreiben es die Studienautoren, wie wichtig es sei, die Zuckeraufnahme durch Softdrinks zu senken.