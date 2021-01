Seit Corona: Die Kunst des Spaziergangs wird neu entdeckt

Auf einmal ist Spazierengehen kein ausgelatschtes Hobby mehr, sondern entwickelt sich - mangels Optionen - zum neuen Ausgehen. Die neue Welle der Wertschätzung für das Gehen freut vor allem Bertram Weisshaar aus Leipzig. Als Promenadologe betreibt er Spaziergangsforschung.

"Durch Homeoffice und Lockdown fühlen sich viele zu Hause eingesperrt, deshalb erlebt man Rausgehen jetzt als besonders bedeutungsvoll. Dabei entdecken viele nicht nur neu, was für eine Freude das ist. Es wird ihnen nun auch beim Gang vor die Haustür besonders vor Augen geführt wie wichtig die Wohnumfeldqualität ist." Bertram Weisshaar

Ein Spaziergang ist wie eine kleine Flucht

Einfach, umweltfreundlich, kostenlos und auch gesund ist so ein Spaziergang. Denn er bringt nicht nur den Kreislauf in Schwung. Er ist auch wie eine kleine Flucht. Lässt man das Handy in der Tasche, kann man den Gedanken freien Lauf lassen und die Horror-Virus-Nachrichten beim Gehen ausblenden. Eine Wohltat also für Körper und Geist.

"Schritttempo ist die Geschwindigkeit, mit der unser Gehirn am besten Schritt halten kann. Je schneller wir unterwegs sind, desto mehr muss unser Gehirn filtern. Als Fußgänger nehme ich Schatten wahr, einen Windhauch, Gerüche, Geräusche. Mit einem Fahrzeug sind diese Eindrücke nur Fetzen." Bertram Weisshaar

Dabei ist ein Spaziergang auch noch weitgehend zweckfrei und gerade das macht ihn laut Spaziergangsforscher sehr reizvoll.