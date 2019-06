Seenotrettung: Solidarität mit Sea-Watch-Kapitänin Rackete

Die Kapitänin soll nun binnen 48 Stunden von der Staatsanwaltschaft verhört werden. Dann wird sich zeigen, ob Haftbefehl erlassen wird. Seine Mandantin sei "müde und gestresst", sagte ihr Anwalt Leonardo Marino.

Sea-Watch vor Europäischem Gerichtshof gescheitert

Die "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni 53 Menschen vor der Küste Libyens gerettet. 13 von ihnen waren wegen Notfällen zwischenzeitlich an Land gebracht worden. Die restlichen Geretteten und die Crew fuhren dann mehr als zwei Wochen in internationalen Gewässern im Mittelmeer umher, weil sie keinen italienischen Hafen ansteuern durften. Am Dienstag war Sea-Watch mit einem Eilantrag vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EMRK) gescheitert, mit dem die NGO die Anlandung in Italien wegen drohender Menschenrechtsverletzungen erreichen wollte.

Salvinis strikter Kurs gegen Migration

Fünf europäische Länder, darunter Deutschland, hatten am Freitag dann zugesagt, Flüchtlinge von Bord des Schiffes aufzunehmen. Dennoch hatte die italienische Regierung weiterhin keine Genehmigung zum Anlegen erteilt und erklärt, auf "gesicherte Garantien" zu warten.

Italiens Innenminister Salvini, in dessen Amtszeit die Migrationspolitik deutlich verschärft wurde, ist der Ansicht, dass Italien in der Flüchtlingspolitik zu lange von Europa allein gelassen wurde. Den Krimi um die "Sea-Watch 3" bezeichnete er als "x-ten Beweis dafür, dass die Europäische Union - zumindest was die Migration angeht - nicht existiert".

Vor kurzem trat deshalb unter anderem ein umstrittenes Dekret der Regierung in Rom in Kraft, das Strafen zwischen 10.000 und 50.000 Euro vorsieht, wenn private Schiffe mit Geretteten an Bord unerlaubt in die italienischen Gewässer fahren.

Die Geretteten von der "Sea Watch 3" wurden mittlerweile in das Aufnahmelager auf Lampedusa gebracht und warten dort auf ihre Weiterreise nach Finnland, Luxemburg, Portugal, Frankreich und Deutschland. Die nächste Odyssee droht allerdings: Zwei private Rettungsschiffe sind derzeit auf dem Weg ins Mittelmeer vor Libyen - darunter die "Alan Kurdi" der Regensburger Seenotretter Sea-Eye.