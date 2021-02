vor 41 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Seenotrettung: Sea-Eye tauft viertes Schiff

In diesem Jahr sind etwa 170 Flüchtlinge im Mittelmeer gestorben, so die Vereinten Nationen. Das wollen die Seenotretter von Sea-Eye aus Regensburg verhindern. Jetzt bringen sie ihr viertes und größtes Schiff an den Start. Heute wurde es getauft.