Seenotrettung: Baerbock fordert neue EU-Mission im Mittelmeer

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat eine neue EU-Seenotrettungsmission im Mittelmeer gefordert. "Wir brauchen gemeinsame Verantwortung und müssen die Solidarität stärken. Darum ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass es eine europäische Seenotrettung gibt", sagte Baerbock der "Welt". Das Sterben im Mittelmeer sei Europas offene Wunde, "weil wir es nicht geschafft haben, zu einer gemeinsamen Migrations- und Flüchtlingspolitik zu kommen", erklärte sie.

2022 gab es mehr als 2.400 Tote

Die EU-Seenotrettungsmission Sophia war 2019 eingestellt worden. Seitdem halten lediglich die Schiffe privater Hilfsorganisationen Ausschau nach in Not geratenen Flüchtlingen und Migranten.

Bei der Flucht über das Mittelmeer kamen laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im vergangenen Jahr mindestens 2.406 Flüchtlinge und Migranten ums Leben oder wurden als vermisst registriert. In diesem Jahr sind es bereits rund 390. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen.

EU muss "hart an gemeinsamer Position arbeiten"

"So schwer es ist, müssen und werden wir weiter hart an einer gemeinsamen Position arbeiten", sagte Baerbock. Dabei dürften "die Staaten an der Außengrenze" nicht allein gelassen werden, "weder mit den Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, noch mit den Menschen, die an den Außengrenzen ankommen, aber keinen Anspruch auf Asyl haben und zurückgeführt werden müssen".

Zugleich betonte die Ministerin, dass die Staaten an der Außengrenze die Verantwortung hätten, ankommende Migranten zu registrieren und human zu behandeln.

Streit über Migrationspolitik dauert an

Die EU-Staaten streiten seit Jahren über ihre Migrationspolitik. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie Migranten und Geflüchtete in der EU verteilt werden. Weil es kein Vorankommen gibt und die Zahl der Ankommenden hoch bleibt, haben die Länder sich zuletzt vor allem auf einen strengeren Grenzschutz und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten konzentriert.

Im Koalitionsvertrag hatten die Grünen, SPD und FDP festgelegt, eine staatlich koordinierte und europäisch getragene Seenotrettung im Mittelmeer anzustreben. Sie sprachen sich für eine "faire Verantwortungsteilung zwischen den Anrainerstaaten des Mittelmeers bei der Seenotrettung" aus – und dafür, dass Menschen nach der Rettung an sichere Orte gebracht werden.

