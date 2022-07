Seenotretter dürfen über 800 Geflüchtete nach Italien bringen

Die private Seerettungsorganisation "SOS Méditerranée" darf knapp 380 im Mittelmeer gerettete Menschen nach Italien bringen. Die italienischen Behörden hätten der "Ocean Viking" den Hafen von Salerno südlich von Neapel zugewiesen, teilte die Organisation mit. Die Crew hatte die Migranten zuvor bei mehreren Einsätzen aus Seenot gerettet.

Die deutsche Organisation Sea-Watch brachte unterdessen mehr als 440 gerettete Migranten nach Tarent (Taranto). Italien hatte der "Sea-Watch 3" bereits am Donnerstag den Hafen am italienischen Stiefelabsatz zugewiesen, allerdings brauchte das Schiff nach Angaben der Organisation knapp zwei Tage dorthin, weshalb die Migranten erst am Samstag an Land gehen konnten.

Bootsmigration großes Thema im italienischen Wahlkampf

Vor allem im Sommer machen sich viele Menschen von den Küsten Nordafrikas in oft seeuntauglichen Booten auf in Richtung EU und geraten dabei oft in Seenot. Eines der möglichen Ziele ist Italien. In den vergangenen drei Jahren verzeichnete das italienische Innenministerium aufs Jahr gesehen im Juli die höchste Zahl an ankommenden Bootsmigranten. Migration ist im laufenden Wahlkampf in Italien ein großes Thema. Rechte Parteien werfen Seenotrettern etwa vor, mit Schleppern zu kooperieren.

50.000 neue Asylanträge beim Bamf

Knapp 50.000 in Griechenland anerkannte Schutzsuchende haben indes offenbar beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erneut Asyl in der EU beantragt. Insgesamt hätten bis Ende Juni 49.841 bereits in Griechenland anerkannt Schutzberechtigte einen weiteren Asylantrag in Deutschland gestellt, teilte das Bundesinnenministerium auf Nachfrage der "Welt am Sonntag" mit.

Einige Monate lagen diese Asylanträge demnach beim Bamf auf Eis und waren "rückpriorisiert". Mittlerweile wurde über einen Teil dieser Fälle entschieden; im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es rund 15.200 Verfahren. 88 Prozent der Fälle erhielten auch in Deutschland einen Schutzstatus; die größten Gruppen unter ihnen sind Syrer, Afghanen und Iraker.

mit Material von dpa, kna und epd