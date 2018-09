Seehofer zum Fall Maaßen: "Die Lage ist sensibel"

Trotz Gerüchten über eine mögliche Entlassung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen blickt Innenminister Horst Seehofer der entscheidenden Verhandlungsrunde in Berlin mit Zuversicht entgegen. "Ich bin recht optimistisch, dass wir wegen unserer Verantwortung auch für das Fortbestehen der Regierung morgen auch zu abschließenden Entscheidungen kommen", sagte der CSU-Chef am Abend vor Journalisten im Regensburger Presseclub.

"Die Lage ist sensibel, der Vorgang ist sensibel und deshalb muss man auch umsichtig damit umgehen." Horst Seehofer

Seehofer sucht Kompromiss

Der Minister betonte, er wolle versuchen, einen Kompromiss zu finden. Wie dieser aussehen könnte, blieb aber unklar. Auch ließ Seehofer die Frage unbeantwortet, ob mit einer Entlassung Maaßens auch seine Arbeit in der Bundesregierung zu Ende sei.

Eine Meldung der "Welt", wonach sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits entschieden haben soll, dass Maaßen seinen Posten räumen muss, wollte Seehofer nicht kommentieren. Seehofer gab jedoch zu bedenken, dass es heutzutage manchmal nicht sicher sei, "ob hinter einer Meldung eine echte Quelle steht oder ob sie auf schwachen Füßen steht". Für ihn gelte daher weiter das mit Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles in der vergangenen Woche verabredete Stillschweigen.

Spitzentreffen am Dienstag

In der Koalitionskrise um Maaßen kommt es am Dienstag zu einem womöglich entscheidenden Spitzentreffen im Kanzleramt. Am Nachmittag wollen Merkel, Seehofer und Nahles eine Lösung suchen. Die Lage ist brenzlig für die Große Koalition.

Die SPD fordert Maaßens Ablösung, unter anderem wegen umstrittener Aussagen Maaßens zu den Ereignissen in Chemnitz und weil die SPD ihm im Kampf gegen rechte Tendenzen generell misstraut. Allerdings stützt Seehofer als für den Verfassungsschutz zuständiger Bundesinnenminister bislang Maaßen.

Dieser stand zuletzt auch in der Kritik, weil er bei einem Treffen mit AfD-Bundestagsabgeordneten unveröffentlichte Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht weitergegeben haben soll. Seehofer dazu: "Mir hat er gesagt, dass er keine geheimen Unterlagen weitergegeben hat." Daran habe er keinen Zweifel.

Hauptthema Migration

Im Mittelpunkt der zweistündigen Fragerunde in Regensburg stand auch das Thema Migration. Hier stellte Seehofer vor allem die Arbeit der Europäischen Union in Frage. "Dass die EU nicht in der Lage ist, die Verteilung in Europa zu organisieren, sei ein Trauerspiel. Außer Absichten ist in der Realität nichts geschehen." Seehofer ist daher für einer Europa der "mehreren Geschwindigkeiten", damit große Staaten schneller eingreifen können.

Kritik von SeaEye-Gründer

Kritik kam von SeaEye-Gründer Michael Buschheuer. Der lobte zwar die jüngsten Vereinbarungen mit Italien. Die Abschreckungspolitik sehe er aber gescheitert. Trotzdem werde die Arbeit der Seenotrettungsorganisationen von Staaten offen bekämpft. "Ertrinken gehört nicht zu meiner Abschreckung", entgegnet Seehofer. Trotzdem: "Es gibt kein Land, dass unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen könne."