Seehofer zu Flutkatastrophe: Brauchen Mix aus vielen Warnmitteln

Nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland drängt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf schnelle Verbesserungen bei der Alarmierung der Bevölkerung. "Wir haben in den letzten Jahren die Sirenen abgebaut, um jetzt zu merken, mitten in der Nacht ist die Sirene vielleicht doch das akustisch wichtigste Mittel", sagte er beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen.

Sirenen sollen überall wieder aufgebaut werden

Der Bund könne Sirenen nur für den Verteidigungsfall aufbauen, erklärte Seehofer. In Friedenszeiten seien daher immer mehr Sirenen verschwunden. "Ich bin ausdrücklich dafür, sie wieder aufzubauen, ohne Kriegsgefahr herbei zu reden", betonte der Innenminister. Zusammen mit den Ländern und Kommunen soll die akustische Warnung flächendeckend wieder zum Einsatz kommen.

Dies allein reiche aber nicht, weil die Bevölkerung dadurch nicht gleich wüsste, was passiert ist und zu tun sei. Deswegen müssten zudem Warnungen in Apps und per SMS etabliert und Funklöcher beseitigt werden. Seehofer bestätigte, dass der SMS-Alarm nun bereits von seinem Ministerium beschlossen wurde und entsprechend schnell umgesetzt werden soll.

Seehofer: "Wir brauchen die ganze Breite an Warnmitteln"

Aber auch Rundfunk, Fernsehen und Feuerwehr- oder Polizeidurchsagen müssten wieder ins Gedächtnis gerufen werden. "Wir brauchen die ganze Breite, den Mix aus verschiedenen Warnmitteln", meinte Seehofer. "Niemand soll sich zurücklehnen, nur weil er eine Sirene auf dem Rathaus stehen hat."

Der Innenminister will bereits in der nächsten Woche in Bundestagsausschüssen entsprechende Regeln mit den Ländern vorantreiben. Dann soll auch geklärt werden, von welcher Stelle genau in den betroffenen Gebieten diesmal nicht rechtzeitig gewarnt wurde. Abgesehen davon gehe es jetzt vorrangig darum, schnelle Hilfe für die Menschen vor Ort anzubieten, so Seehofer.

Innenminister will Tempo beim Klimaschutz erhöhen

Für den CSU-Politiker hängen die jüngsten Naturkatastrophen eindeutig mit dem Klimawandel zusammen. Unwetter dieser Art gebe es in immer stärkerem Ausmaß und in immer kürzeren Abständen. Daher forderte er eine Beschleunigung der Klimaschutzmaßnahmen. "Es ist kein Populismus, wenn wir sagen, wir müssen das Tempo erhöhen", sagte Seehofer.

Beispielsweise beim Thema Gebäudesanierung sieht Seehofer, der als Innenminister auch für das Bau-Ressort verantwortlich ist, die Möglichkeit, schnell etwas für mehr Klimaschutz zu tun. Zwei Drittel der Gebäude in Deutschland seien Altbauten. Diese zu sanieren dauert laut Seehofer länger und koste mehr, als gleich neu zu bauen. Er plädierte daher dafür, Sozialwohnungen in Neubauten zu legen.

Deutschland laut Seehofer "Stimmungsdemokratie"

In der BR-Fernsehsendung äußerte sich Seehofer auch im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl. Dass die CSU inhaltlich leicht andere Schwerpunkte im Wahlkampf setzt, als die Schwesterpartei CDU, sei kein Problem. Allerdings ist der ehemalige CSU-Chef unsicher, ob die Union am Ende über 30 Prozent der Stimmen holen und wieder mitregieren wird.

Deutschland sei eine "Stimmungsdemokratie", meinte Seehofer. "Die Stimmungen sind so wechselhaft in diesem Land, dass ich trotz des Vorsprungs der CDU/CSU von zehn Prozent jetzt nicht darauf wetten würde, dass wir eine Regierung bilden können."

Er sieht die Finanzierbarkeit der politischen Vorhaben als entscheidenden Faktor. Nur mit einer starken Wirtschaft könne man entsprechende Klimaschutz- und sozialpolitische Vorhaben umsetzen. Dabei würde der scheidende Innenminister gerne Namen für potenzielle Ministerposten von allen Parteien hören. "Ich plädiere nicht für ein Schattenkabinett", sagte Seehofer. "Aber ein paar authentische Gesichter würde ich mir wünschen."