Seehofer zu Rechtsextremismus: "Wir vertuschen nichts"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus keine Defizite. Bei der Debatte zum Haushaltsentwurf für 2021 verteidigte Seehofer seine Linie und zog auch in den Bereichen Digitalisierung und Wohnungen eine positive Bilanz. Aus der Opposition aber auch von Parlamentariern der Großen Koalition kam Widerspruch.

18,3 Milliarden Euro sei der "Rekordstand" für einen Haushalt des Innenministeriums. Darauf wies Horst Seehofer (CSU) zu Beginn der Beratungen im Bundestag selbst hin. Für ihn sei es "gut investiertes Geld", schließlich gehe es auch um den "Kernbereich Sicherheit in unserem Lande". Die laut dem Minister im dritten Jahre in Folge gesunkene Kriminalitätsrate führte er denn auch auf Investitionen in diesem Bereich zurück.

Sicherheit

Angesichts des Rekordhaushaltes erinnerte Christoph Meyer (FDP) in der anschließenden Aussprache jedoch daran, dass zuvor "über 15 Prozent der Mittel" nicht ausgegeben worden seien. Anspruch und Wirklichkeit seien weit voneinander entfernt, es würde lediglich eine Scheinsicherheit geschaffen. Auch die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic sprach in diesem Zusammenhang von "Luftbuchungen".

Extremismus

Bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus sieht Seehofer ebenfalls keine Defizite. Im Gegenteil: Für sich nimmt er in Anspruch, dass noch keine Bundesregierung "ein solches umfassendes Bekämpfungs- und Abwehrpaket" beschlossen habe, wie diese. Er bezeichnete den Rechtsextremismus als "größte Bedrohung in unserem Land" und sagte: "Wir klären auf, wir vertuschen nichts, und wir verfolgen rigoros, und wir richten uns nach dem Prinzip 'Null Toleranz', ganz gleich auf welcher Ebene und welcher Berufsgruppe."

Wissenschaftliche Studie

Dass dann doch eine Berufsgruppe, die der Polizisten, von einer wissenschaftlichen Untersuchung zu Rassismus verschont werden solle, hält Victor Perli (Linke) für einen "schweren Fehler". Es entstünde der Eindruck, dass Seehofer der Polizei selbst misstraue. Mihalic, die selbst Polizeibeamtin ist, warf ihm "Wissenschaftsfeindlichkeit" vor und kündigte an, dass die Grünen eine solche Studie im Haushaltsverfahren beantragen würden: "Die Fakten müssen auf den Tisch."

In der kommenden Woche will Seehofer einen seit längerem vom Bundesamt für Verfassungsschutz angekündigten Lagebericht zum Extremismus vorstellen.

Wohnen

Zu Beginn der Legislaturperiode hatte Seehofer, der auch Bauminister ist, angekündigt, 1,5 Millionen bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Da laut Ministerium bereits 360.000 gebaut und weitere 740.000 genehmigt sind, sieht er sich auf einem guten Weg. Für Christian Kühn (Grüne) sind die zwar genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen, dagegen nur "Bauüberhänge". Sie seien ein "Zeichen, dass in der Bauwirtschaft etwas nicht stimmt".

"Bauüberhänge"

Diskutiert wurde auch die geplante Einführung höherer Hürden für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Noch im Juni hatte das Bundesinnenministerium vorgeschlagen, dass Behörden die Genehmigung dazu versagen können sollten. Im aktuellen Entwurf fehlt diese Passage. Kabinettskollegin Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte: "Das haben wir miteinander vereinbart." Das sei nicht zwischen den Ministerien abgestimmt.

Baukindergeld

Der CSU-Abgeordnete Michael Kießling hob in der Debatte noch das Baukindergeld hervor. 260.000 Anträge seien gestellt worden, darunter seien 60 Prozent der Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro. Das sei Familienpolitik, die ankomme. Der Linken-Politiker Perli befürchtet, dass mit bisher geplanten 1 Milliarde Euro der Niedergang des sozialen Wohnungsbaus nicht mehr aufzuhalten sei. Er forderte einen "sozialen Schutzschirm für die Menschen".

Digitalisierung

Seehofer betonte im Parlament noch einmal die Bedeutung des Registermodernisierungsgesetz, das in dieser Woche vom Kabinett verabschiedet worden war: "Das klingt ungeheuer technisch, ist aber für die Digitalisierung unseres Landes ungeheuer wichtig." Um die Kommunikation zwischen Behörden zu erleichtern, wolle er zur eindeutigen Zuordnung der Bürger auf die Steueridentifikationsnummer zurückgreifen. Datenschützer hatten dies stark kritisiert. Ein Bundestags-Gutachten hält die sogenannte allgemeine Bürgernummer außerdem in Teilen für verfassungsrechtlich problematisch.

Migration

Mit den rückläufigen Asylbewerberzahlen in den vergangenen Jahren zeigte sich der Innenminister zufrieden. Nach 750.000 Anträgen im Jahr 2016 seien im laufenden Jahr bis August nur noch 74.000 registriert worden. Es sei Steuerung und Ordnung geschaffen worden. "Dies erlaubt es uns, hin und wieder einen Punkt der Humanität zu setzen", sagte er mit Blick auf die Aufnahme einzelner Flüchtlinge von den griechischen Inseln. Dies sei keine "Massenzuwanderung", widersprach er einer Behauptung von AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel.

Tarifverhandlungen

Abschließend ging Seehofer auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ein. Er kündigte ein "vernünftiges Angebot" für die Beschäftigen in Gesundheit und Pflege an: "Wir dürfen uns nicht damit begnügen, dass wir von Helden gesprochen haben", sagte Seehofer, der für den Bund die Verhandlungen führt. "Das muss auch in den Tarifverhandlungen zum Ausdruck kommen." Der Innenminister beendete seine Rede mit einem Aufruf: "Seien Sie gespannt, das wird in wenigen Tagen der Fall sein."