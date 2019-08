Seehofer will Kontrollen an Schweizer Grenze

Innenminister Horst Seehofer plant offenbar, an der Grenze zur Schweiz Kontrollen einzuführen. "Ich werde alles in die Wege leiten, um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen", sagte Seehofer dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Bis September wolle er dazu ein Konzept vorlegen. Mit der Kanzlerin habe er noch nicht darüber gesprochen, so heißt es.

Sowohl Deutschland als auch die Schweiz gehören zum Schengenraum. Innerhalb dieses Gebiets gibt es beim Grenzübertritt in der Regel keine Personenkontrollen.

Expertentreffen für mehr Sicherheit an den Bahnhöfen

Seehofer will laut Spiegel auch die Sicherheitsvorkehrungen an den deutschen Bahnhöfen erhöhen. Dabei sollten etwa Schleusen oder Sperren an Bahnsteigen diskutiert werden. Im September werde es hierzu ein Treffen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dem Bahnvorstand sowie Experten für Bahnsicherheit geben, kündigte Seehofer an.

Die Kosten für die Maßnahmen könnten seinen Angaben zufolge in die Milliarden gehen: "Über die Jahre werden wir mit einem Millionenbetrag nicht auskommen", sagte er.

FDP spricht von Aktionismus, AfD will keine "Placebo-Maßnahmen"

Kritik an den Plänen, an der Grenze zur Schweiz wieder zu kontrollieren, kommt bereits von mehreren Parteien. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Stephan Thomae, meinte dazu, Seehofers Vorschlag sei Aktionismus. Schon jetzt gebe es an der Grenze zur Schweiz die Möglichkeit der Schleierfahndung. Weitere Grenzkontrollen brächten da wenig, solange die Polizei nicht konkret wisse, nach wem sie suchen solle.

Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, forderte von Seehofer nun, so wörtlich, "echte Grenzkontrollen" einzuführen statt "Placebo-Maßnahmen" anzukündigen.

Tödlicher Stoß am Frankfurter Bahnhof hat die Sicherheitsdiskussion ausgelöst

Am Montag waren ein achtjähriger Junge und seine Mutter am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden - der Junge starb. Tatverdächtig ist ein 40-Jähriger, der zuletzt in der Schweiz lebte und dort polizeilich gesucht wurde.