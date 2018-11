Seehofer will Abschiebungen erleichtern

Es wird nicht konsequent genug abgeschoben. Diesen Vorwurf hat sich Horst Seehofer als Bundesinnenminister schon oft anhören müssen. Um ihn zu entkräften, hat er nach den Ankerzentren jetzt offenbar weitere Maßnahmen im Auge.

Nächtliches Abmelden

Wer in einer Flüchtlingsunterkunft wohnt, soll sich künftig abmelden müssen, wenn er nachts die Einrichtung verlässt. Das jedenfalls berichtet die "Bild am Sonntag", die sich auf ein entsprechendes Dokument aus dem Innenministerium beruft. Nachts, das heißt demnach zwischen Mitternacht und 6:00 Uhr in der Früh.

Dem Zeitungsbericht zufolge gibt es so eine "Nachtzeitverfügung" bereits in Hessen und Niedersachsen. Jetzt soll sie also deutschlandweit eingeführt werden, "um dem Phänomen des Untertauchens wirkungsvoll zu begegnen", wie es in dem Papier heißt. Dabei sind auch Sanktionen geplant: Wer gegen die Anzeigepflicht verstößt, läuft Gefahr, inhaftiert zu werden.

Eindeutige Identifizierung

Als weiteres Instrument plant das Ministerium von Horst Seehofer eine Chipkarte. Auf ihr soll unter anderem gespeichert sein, wann ein abgelehnter Asylbewerber den Abschiebebescheid bekommen hat. Wer sich in einem Aufnahme- und Rückführungszentrum Briefe oder Päckchen abholt, der soll die Karte vorzeigen müssen.

Namenlos Flugtickets

Leere Plätze in Abschiebefliegern? Um das zu verhindern, will das Innenministerium auch die Fluggesellschaften in die Pflicht nehmen: Sie sollen Tickets ohne Namen ausstellen, als "No-name-Buchung". Taucht ein Flüchtling vor seiner Abschiebung unter, dann kann ein anderer an dessen Stelle an Bord gehen.

Ein weiterer Punkt betrifft die "Reisefähigkeit" von Migranten: Den Planungen nach sollen Ärzte künftig nicht mehr nur tageweise in Gemeinschaftsunterkünften oder Ankerzentren arbeiten, sondern fest angestellt werden. Damit lasse sich verhindern, dass Flüchtlinge, die eigentlich gesund sind, krank geschrieben werden und damit nicht zur Ausreise gezwungen werden können.

Dobrindt steht zu Seehofer

Was Seehofers Position als Bundesinnenminister angeht, hat er immerhin den Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hinter sich. Dem Deutschlandfunk sagte Dobrindt, Seehofer habe mit persönlichem Einsatz in den Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt, dass die Themen innere Sicherheit und Migration ganz oben auf der Agenda stünden. Deshalb sei es "natürlich", dass Seehofer diese Elemente des Vertrags als Minister abarbeiten und umsetzen wolle.