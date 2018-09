Seehofer verteidigt Maaßens Beförderung

Zusammen wollten die GroKo-Chefs ihre Einigung im "Fall Maaßen" nicht präsentieren. Horst Seehofer nannte alleine die Details zur Beförderung des Verfassungsschutzpräsidenten – und äußerte sich zur eigenen Zukunft.

Seehofer lobt Maaßen

Hans-Georg Maaßen sei ein kompetenter, integerer Mitarbeiter, der sich hohe Verdienste ein seinem Aufgabenbereich erworben habe: Maaßens Dienstherr, Bundesinnenminister Horst Seehofer, ist nach wie vor voll des Lobes für den bisherigen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er betonte erneut: Maaßen habe sein Vertrauen.

Nun holt Seehofer Maaßen in sein Ministerium. Dass er ihn gleichzeitig zum Staatssekretär befördert, darin sieht Seehofer kein Problem: Er sei nicht derjenige gewesen, der mit der Diskussion um Maaßen angefangen habe, sagte Seehofer auf einer Pressekonferenz in Berlin. Und das Begehren an ihn sei nicht gewesen, Maaßen zu entlassen, sondern ihn "anderweitig zu verwenden".

Aufgabenbereich der Staatssekretäre wird neu strukturiert

Im Innenministerium wird Maaßen Staatssekretär für den Bereich Sicherheit; das umfasst die Bundespolizei, die Cyber- und Informationssicherheit sowie die öffentliche Sicherheit. Für den Verfassungsschutz soll er ausdrücklich nicht zuständig sein.

Gunther Adler, der einzige SPD-Staatssekretär im Bundesinnenministerium, wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Adler ist 55 Jahre alt. Dass er nun Maaßen weichen muss, weiß die SPD-Spitze laut Seehofer: "Alle Folgeprobleme sind so bekannt gewesen und besprochen worden", sagte er dazu.

Nachfolge muss noch geregelt werden – solange bleibt Maaßen im Amt

Maaßen bleibt Verfassungsschutzchef, bis ein Nachfolger gefunden und der Posten geordnet übergeben wurde. Wer Nachfolger – oder Nachfolgerin, wie Seehofer betonte – wird, darüber sei beim Treffen mit Merkel und Nahles nicht gesprochen worden. Er wolle zeitnah, aber "nicht überhastet" entscheiden – noch habe er keinen Namen im Kopf.

Zuversicht über eigene Zukunft

Ob er noch derjenige sein werde, der die Neubesetzung vornehmen werde, wird Seehofer gefragt. Seine Antwort ist deutlich:

"Gehen Sie davon aus, dass beim Umsetzen dieser Maßnahmen auch ich noch vor Ihnen stehen werde - auch wenn die Maßnahmen erst nach der Landtagswahl in Bayern anstehen sollten." Bundesinnenminister Horst Seehofer