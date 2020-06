Seehofer verbietet rechtsextreme Vereinigung "Nordadler"

Zeitweise plante die Gruppe eine Siedlungsprojekt

Die Vereinigung nannte sich auch "Völkische Revolution", "Völkische Gemeinschaft" oder "Völkische Renaissance". Sie ist vor allem in Chat-Gruppen und Messenger-Diensten aktiv. Zeitweise plante die Gruppierung ein Siedlungsprojekt in Thüringen, das allerdings nicht umgesetzt wurde. Der Anführer der Gruppierung solidarisierte sich unter anderem mit dem Anschlag in Halle. Im Oktober 2019 hatte ein Mann versucht, in eine Synagoge einzudringen, nachdem ihm das nicht gelungen war, erschoss er zwei Menschen.

"Nordadler" soll Anschläge in Erwägung gezogen haben

Die Bundesanwaltschaft hat die Vereinigung "Nordadler" seit einiger Zeit im Visier. So ordnete sie im April 2018 Durchsuchungen in mehreren Städten in Norddeutschland an wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Spätestens seit Anfang 2017 gebe es eine solche Vereinigung unter dem Namen "Nordadler", erklärte die Bundesanwaltschaft seinerzeit. Deren Ziel sei es gewesen, dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen. Dazu habe die Vereinigung auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen.

Seehofer hatte bereits im Januar die rechtsextreme Gruppe "Combat 18 Deutschland" und im März den Verein "Geeinte deutsche Völker und Stämme" der "Reichsbürger"-Bewegung verboten. Die eigentlich für heute geplante Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2019 hat das Bundesinnenministerium kurzfristig abgesagt. Gründe wurden nicht genannt.