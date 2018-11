Seehofer und das Innenministerium: Soll er bleiben?

Außer von der Opposition wird teilweise auch aus den Reihen der SPD der Rücktritt Seehofers als Innenminister gefordert. Seehofer habe sich in der großen Koalition als Störenfried erwiesen und als Minister nicht geliefert, sagte vor wenigen Tagen SPD-Vize Ralf Stegner.

Doch auch CSU-Politiker wie der ehemalige Parteivize Peter Ramsauer machten deutlich, dass sie nach dem Abtritt als Parteichef Seehofer auch als Innenminister nicht mehr als haltbar ansehen.

Stoiber stärkt Seehofer den Rücken

Unterstützung erhält Seehofer dagegen von Edmund Stoiber, Ehrenvorsitzender der CSU: Horst Seehofer könne auch ein guter Innenminister sein, ohne zu den Parteivorsitz inne zu haben, sagte Stoiber der "Rheinischen Post". "Der Innenminister hat in jedem Kabinett einen besonderen Einfluss, weil die innere Sicherheit ein überragendes Gut ist.", so Stoiber. Der teilweise Rückzug Seehofers sei allerdings nicht optimal gelaufen. "Der Abgang aus der Politik ist nie einfach, aber letztlich war der Wunsch nach einem Generationswechsel in der Partei zu groß." Stoiber sprach sich dafür aus, dass Söder nun den Parteivorsitz übernehmen solle.