Nach Halle-Retweet: Seehofer fordert Gauland heraus

Mit einem Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus will die Bundesregierung auf den rechtsterroristischen Anschlag in Halle reagieren. Nach der Betroffenheit, der Trauer und dem Leid in der vergangenen Woche müsse man "auch wirklich Taten folgen lassen", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Bundestag.

Sechs-Punkte-Programm gegen Hass und Hetze

Seehofers Sechs-Punkte-Programm zur Bekämpfung des Antisemitismus sieht einen besseren polizeilichen und baulichen Schutz für jüdische Einrichtungen und eine personelle Aufstockung der Sicherheitsbehörden vor. Dafür sollten beim Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz Hunderte neue Stellen geschaffen werden. Zudem gehören eine Meldepflicht von Hass und Hetze im Netz, Vereinsverbote, ein schärferes Waffenrecht und mehr Prävention zu dem Plan des Bundesinnenministers.

Er kündigte an, seine Vorhaben am Freitag mit den Innenministern der Länder zu beraten. "Der Antisemitismus ist in Teilen unserer Gesellschaft verankert", betonte der Innenminister. Dies sei eine große Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte ihrerseits für kommende Woche konkrete Vorschläge zum schärferen Kampf gegen Rechtsextreme an.