Seehofer schickt Maaßen in einstweiligen Ruhestand

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte in Berlin, er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gebeten, Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Bis zu einer Entscheidung Steinmeiers werde der Verfassungsschutzpräsident freigestellt. Seine Aufgaben werde vorübergehend der bisherige Stellvertreter Thomas Haldenwang übernehmen.

Nicht akzeptable Inhalte

Als Ursache für seine Entscheidung nannte Seehofer die "inakzeptablen Inhalte" einer Rede Maaßens Mitte Oktober. Deren Wortlaut wurde allerdings erst jetzt bekannt. Seehofer betonte aber auch die "unbestrittenen Verdienste" Maaßens und dankte ihm für seine Arbeit.

Über die Nachfolge werde das Bundeskabinett entscheiden. Dafür werde von ihm „zeitnah“ ein Vorschlag kommen.

Maaßen sieht "linksradikale Kräfte" in der SPD

Hintergrund der Entscheidung Seehofers ist eine Rede Maaßens vor europäischen Geheimdienstchefs am 18. Oktober in Warschau, in der er von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte. Seine Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz im August seien für diese Kräfte willkommener Anlass gewesen, einen Bruch der großen Koalition zu provozieren, sagte er dort.

Maaßen sollte eigentlich ins Innenministerium versetzt werden

Bislang war geplant gewesen, dass Maaßen Berater im Bundesinnenministerium wird. Diese Entscheidung war allerdings auch erst gefallen, nachdem Proteste eine Ernennung zum Staatssekretär verhindert hatten.

Maaßen war in die Kritik geraten, als er in einem Zeitungsinterview bezweifelt hatte, dass es in Chemnitz im Sommer Hetzjagden von Rechtsradikalen gegeben hatte.

Klingbeil: Entscheidung lange überfällig

SPD-Generalsekretär Lars klingbeil begrüßte die Entscheidung Seehofers als "lange überfällig". Es sei gut, dass der Innenminister "endlich für Klarheit" gesorgt habe, sagte Klingbeil der "Augsburger Allgemeinen". Maaßen habe seinen "Hang zu rechten Verschwörungstheorien" auch in den letzten Tagen wieder "eindrücklich demonstriert".

Von Notz: Tausende Kollegen in Mithaftung

Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz begrüßte die Abberufung von Maaßen ebenfalls, attackierte zugleich Innenminister Horst Seehofer aber scharf. Die Abberufung Maaßens komme zu spät, kritisierte von Notz. "Der Bundesinnenminister ist für dies Desaster voll verantwortlich."

Maaßen habe "für seine Verschwörungstheorien und Ressentiments gegenüber Politik und Medien" Tausende von Mitarbeitern der deutschen Sicherheitsbehörden in Mithaftung genommen.

Kipping: Zugeständnis an seine Kritiker

Auch die Linken-Vorsitzende Katja Kipping kritisierte den Rauswurf Maaßens als zu spät. "Horst Seehofer opfert offenbar seinen Vertrauten Hans-Georg Maaßen, um Zugeständnisse an seine Kritiker zu machen", sagte Kipping. "Die Entlassung ist überfällig, kommt aber zu spät, um den Schaden zu reparieren, den die 'GroKo' mit der Causa Maaßen sich selbst zugefügt hat."