Seehofer prüft Kontrollen bei Migration aus Griechenland

Nach einer Sitzung des Bundeskabinetts sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), sein Haus prüfe die Möglichkeit, Grenzkontrollen für Flüge aus Griechenland einzuführen. Grund sei die hohe Zahl der in Griechenland anerkannten Flüchtlinge, die in Deutschland erneut Schutz beantragten. Laut einem Bericht seines Ministeriums ist zuletzt auch die Zahl der Menschen stark gestiegen, die versteckt in Lastwagen in die Europäische Union gebracht werden.

Das Dublin-Verfahren - Theorie und Praxis

In dem Bericht heißt es weiter: Das sogenannte Dublin-Verfahren, wonach ein Schutzsuchender in dem EU-Land einen Antrag stellen muss, in dem er zuerst von den Behörden registriert wurde, funktioniere nicht. Danach wurde in den ersten neun Monaten dieses Jahres lediglich ein Asylbewerber aus Deutschland in den zuständigen EU-Mitgliedstaat Griechenland überstellt - bei mehr als 7.100 Übernahme-Ersuchen.

Problem: Schlechte Startbedingungen in Griechenland

Meist verhindern die Lebensbedingungen für Asylbewerber in Griechenland eine Rücküberstellung. Denn deutsche Gerichte haben festgestellt, dass Schutzsuchenden dort Obdachlosigkeit und Not drohten. Das Bundesinnenministerium drängt wohl auch deshalb darauf, dass die griechische Regierung deutsche Unterstützung bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Griechenland akzeptiert und eine entsprechende Absichtserklärung umsetzt.