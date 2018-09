Seehofer: Maaßen wird Sonderberater im Innenministerium

Auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Abend: Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen werde Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben, ohne Gehaltserhöhung. Darauf hätten sich die Parteivorsitzenden der großen Koalition geeinigt. Damit sind die Pläne, den Verfassungsschutzpräsidenten zum Staatssekretär zu ernennen, vom Tisch. Die Einigung sehe auch vor, dass der für Wohnungsbau zuständige SPD-Staatssekretär Gunther Adler im Amt bleibe.

SPD berät am Montag über die Entscheidung

Am Montag wollen die die Gremien der SPD über die Personalie beraten. Um 9.00 Uhr kommt das Präsidium zusammen, danach der 45-köpfige Bundesvorstand.

Am Dienstag sollte er noch befördert werden

Am Dienstag hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles noch darauf verständigt, dass Maaßen Innenstaatssekretär werden soll. Es wäre eine Beförderung mit steigenden Bezügen für den Spitzenbeamten gewesen, dessen Ablösung die SPD nach umstrittenen Äußerungen zu rechten Ausschreitungen in Chemnitz verlangt hatte.

Welle der Empörung in der SPD

In der SPD hatte die Entscheidung eine Welle der Empörung ausgelöst, auch in der CDU und der CSU hatte sie für Unverständnis gesorgt. Bei einem mittlerweile dritten Spitzentreffen im Kanzleramt sollte am Abend die Entscheidung über Maaßens Zukunft fallen.

Fortbestand der Koalition stand in Frage

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dem Treffen in einer Mail an die CDU-Mitglieder eine große Bedeutung auch für den Fortbestand der Koalition zugemessen. Es gehe auch um die Klärung der Frage, "ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können", so Kramp-Karrenbauer.