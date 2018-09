Seehofer: Maaßen wird im Innenministerium Sicherheitsexperte

Seehofers erste Aussage in der Pressekonferenz: Die Frage, wer künftig anstelle von Maaßen den Verfassungsschutz leitet, ist noch offen. In der Dreierrunde aus Kanzlerin Merkel, SPD-Chefin Nahles und Seehofer am Dienstag seien keine Namen genannt worden, er selbst habe auch noch keinen im Kopf. Erst wenn diese Frage "zeitnah", aber ohne Hektik geklärt sei, könne Maaßen ins Bundesinnenministerium (BMI) wechseln.

Maaßen soll dann als Staatssekretär für drei zentrale Bereiche zuständig sein: die Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit. Der Verfassungsschutz soll nicht in seine Verantwortung fallen.

Großes Stühlerücken beim BMI

Um dem Neuen Platz zu machen, ohne die Zahl der Staatssekretäre - mit acht Stellen die höchste in allen Bundesministerien - noch weiter anwachsen zu lassen, soll Staatssekretär Gunther Adler (55) seinen Posten räumen und in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Adler - pikanterweise das einzige SPD-Mitglied unter den Staatssekretären im BMI - war für Bau, Naturschutz und Reaktorsicherheit zuständig. Der Baubereich wandert laut Seehofer in die Zuständigkeit von Hans-Georg Engelke, der bisher mit der Bundespolizei und mit Terrorismusbekämpfung befasst war. Wie Maaßen war auch Engelke vor seiner Tätigkeit im BMI früher beim Verfassungsschutz.

Seehofer betont Zustimmung von Nahles zur Versetzung Maaßens

Nach Abgabe seiner Erklärung stellt sich Seehofer noch Fragen von Journalisten. Wie schon in der Bundestagsdebatte zum Haushalt spricht der Innenminister als alter und neuer Dienstherr Maaßen und seiner Arbeit das Vertrauen aus. Aus seiner Sicht wäre der Amtswechsel nicht nötig gewesen.

"Wenn ich aber feststelle, dass ein Koalitionspartner dieses Vertrauen nicht mehr hat, kann man monatelang diskutieren - oder eine andere Person finden, die dieses Vertrauen genießt." Horst Seehofer

Zum anhaltenden Widerstand in der SPD gegen die Personalentscheidung erklärt Seehofer, in der Runde der Parteichefs sei nicht von ihm verlangt worden, Maaßen in den Ruhestand zu schicken, sondern ihn zu versetzen. Das sei - so Seehofer auf Nachfrage - sogar maschinenschriftlich festgehalten worden. "Es konnte sich da kein Missverständnis einstellen."

Damit spielt er den Ball zurück zur SPD, wo Natascha Kohnen, Spitzenkandidatin in Bayern und stellvertretende Vorsitzende, dazu aufgerufen hat, Seehofers Personalentscheidung nicht mitzutragen.

"Ich gehe davon aus, dass unsere Regierungsmitglieder im Kabinett die nicht akzeptable Entscheidung des Bundesinnenministers nicht mittragen." Natascha Kohnen im "Tagesspiegel"

Hendricks sieht neues "Desaster" im Baubereich

Fachliche Kritik kommt von der früheren Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), die bemängelt, bei Bauen und Wohnen - einer der "der drängendsten Fragen, mit der wir es auf allen Ebenen zu tun haben" - fehle es im BMI künftig an Expertise.

"Am Freitag veranstaltet die Bundesregierung einen Wohnungsgipfel, zwei Tage vorher entlässt Innenminister Horst Seehofer (CSU) den einzigen Staatssekretär, der sich in dem Bereich auskennt." Barbara Hendricks

Der Fall Maaßen und die Reaktionen darauf

Hans-Georg Maaßen wird nach seinen viel kritisierten Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz und diversen anderen Verfehlungen an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz abgelöst, dafür aber zum Staatssekretär in Seehofers Innenministerium befördert - das heißt, er verdient auch deutlich mehr Geld. Wie bei der Opposition stößt die Personalie auch in der SPD auf massive Kritik.