Seehofer hält EM-Zuschauerpläne für "unverantwortlich"

Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute Abend im EM-Achtelfinale in London auf England. Im Wembley-Stadion sollen dann rund 40.000 Zuschauer erlaubt sein. Zu den Halbfinals und dem Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer in das Wembley-Stadion dürfen – aus Sicht vieler Politiker ein völlig falsches Signal.

Appell an UEFA und britische Regierung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) appelliert an die Europäische Fußball-Union UEFA und die britische Regierung, Zuschauerzahlen "deutlich nach unten zu korrigieren". "Ich halte es für unverantwortlich, wenn in Ländern, die als Virusvariantengebiet der hoch ansteckenden Delta-Mutation gelten, zigtausende Menschen auf engem Raum zusammenkommen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Das sei auch die Auffassung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mit der er sich dazu abgestimmt habe.

Seehofer verwies darauf, dass bei den EM-Spielen in München eine Auslastung von 20 Prozent der Stadionplätze erlaubt ist. Dies sei "ein Maßstab, der auch für die anderen Austragungsorte gelten könnte, denn man muss in den Konzepten auch die An- und Abreise berücksichtigen". Als Innenminister ist der CSU-Politiker auch für den Sport zuständig.

Ein "absolut falsches Signal"

Auch Baden Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) kritisiert die Pläne der britischen Behörden. Die Bilder jubelnder und eng umschlungener Fans bei einem paneuropäischen Turnier seien "absolut das falsche Signal" während einer Corona-Pandemie, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Plan, jetzt noch mehr Leute in die Stadien zu lassen, wie in Wembley, ist unverfroren", so Kretschmann. Dieser Leichtsinn mache ihn fassungslos

Entscheidung liegt bei der UEFA

EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas mahnte die UEFA, die Ausrichtung der letzten EM-Spiele in London zu überdenken. Er "persönlich" finde es nicht sinnvoll, die Spiele in Wembley stattfinden zu lassen. Die Halbfinalspiele und das Finale "in einem vollen Stadion zu organisieren in einer Zeit, in der das Vereinigte Königreich selbst die Reisen seiner Bürger in die Europäische Union einschränkt" sei bedenklich. Schinas räumte ein, dass es nicht in der Macht der EU liege, eine Verlegung der Spiele zu erzwingen. "Das sind Entscheidungen, die von der UEFA getroffen werden", sagte der EU-Kommissar.

In Großbritannien sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen wieder stark gestiegen, mittlerweile gehen rund 95 Prozent der Neuinfektionen auf die deutlich ansteckendere Virus-Variante Delta zurück. Die Ansteckungsrate im Vereinigten Königreich ist vier Mal höher als im EU-Schnitt. Deutschland hat Großbritannien deshalb als Virusvariantengebiet eingestuft, für Einreisen aus dem Vereinigten Königreich gelten somit strenge Quarantäne-Vorschriften.

Söder: "Möchte nicht, dass es uns einholt"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mahnt wegen der Corona-Krise weiter Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft an. Am Spielort München und in Deutschland allgemein sei es bislang "gut gelaufen", sagte Söder der "Bild". Man habe sich "ganz bewusst dafür entschieden, so lange abzuwarten, bis klar war, wie sich die Inzidenzen bei uns entwickeln", sagte er mit Blick auf eine Zulassung von Zuschauern im Stadion und betonte: "Ich möchte halt nicht, dass es uns einholt."