Seehofer gibt CSU-Vorsitz ab - und will Innenminister bleiben

Wann geht Horst Seehofer? Eine Frage, die sich in München und Berlin in den vergangenen Wochen einige gestellt haben dürften - und manchmal wohl auch diese: Geht er überhaupt? "Ach, fragen Sie jetzt alle, die da kommen – die sind wahrscheinlich auskunftsfreudiger als ich", sagte Seehofer gestern Abend, nach der Sitzung der Parteiführung in München. Diese Woche wolle er sich erklären, fügte er noch hinzu – aber wann genau?

"Da muss ich schauen, wie bin ich gebunden in Berlin, wann das passt. Aber nächste Woche sind ja mehrere Tage." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Dieser Verweis auf seine Pflichten im Bundesinnenministerium ließ bereits erahnen, in welche Richtung Seehofers Pläne gehen.

Der Innenminister macht "business as usual"

Aus Teilnehmerkreisen der gestrigen Sitzung hieß es, Seehofer werde als CSU-Chef seinen Hut nehmen. Ob er auch als Innenminister gehen werde, darüber sei nicht gesprochen worden.

Der Innenminister Horst Seehofer macht derweil "business as usual": Per Pressemitteilung teilt er mit, dem Bundeskabinett den stellvertretenden Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang als neuen Leiter der Behörde vorschlagen zu wollen.

Klarstellung im Fahndungszentrum

Kurz darauf stellt sich Seehofer im sächsischen Bautzen den Fragen der Journalisten. Wie geplant besucht er dort ein Fahndungs- und Kompetenzzentrum der Bundespolizei und der Polizei Sachsen. Offensichtlich erscheinen ihm nun Ort und Zeitpunkt passend, denn Seehofer teilt mit:

"Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen, diese Entscheidung steht fest." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

2019 als "Jahr der Erneuerung"

Das sei aber keine Antwort auf das schlechte Abschneiden der CSU bei der bayerischen Landtagswahl, betont Seehofer. Denn:

"Die Ursachen für das bayerische Landtagswahlergebnis sind vielfältig, die liegen sowohl in Berlin als auch in Bayern." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Er mache den Weg frei, um das Jahr 2019 für die CSU zu einem "Jahr der Erneuerung" zu machen, so Seehofer. Er spüre an der Basis, dass diese eine Erneuerung wünsche: "Und dann sollte man sie auch ermöglichen."

Amt des Innenministers "völlig unberührt"

Und eines stellt Horst Seehofer unmissverständlich klar:

"Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister. Und das bleibt es. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass, eine Äußerung zu tun. Ich bin Innenminister und werde es auch weiter ausüben." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Grüne: "Seehofer ist eine Fehlbesetzung"

Eine Klarstellung, die den Grünen nicht gefallen dürfte. Die hatten schon vorher Seehofers Rücktritt auch als Innenminister gefordert.

"Möglicherweise tritt er vom falschen Job zurück. Er hat die Regierung destabilisiert, er hat damit Europa destabilisiert. Das allein reicht schon, um zu sagen: Er ist eine Fehlbesetzung." Robert Habeck, Grünen-Vorsitzender

Dem schließt sich der Grüne Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter an:

"Wenn man sich anschaut, wie Herr Seehofer über die letzten Monate dieses Amt geführt hat, ist seine Amtsführung zum Sicherheitsrisiko für dieses Land geworden– man nenne nur das Stichwort Maaßen – und deshalb wäre es wichtig, dass Herr Seehofer im Idealfall sofort vom Innenministerium und Bauministerium zurücktritt." Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Offen bleibt noch die Frage: Wann wird Seehofer den Parteivorsitz abgeben? Über den Zeitpunkt gebe es noch einige Gespräche, sagt Seehofer – im Laufe dieser Woche werde aber auch der Zeitpunkt mitgeteilt. Nach der gestrigen Sitzung war zu hören, ein Parteitag solle Anfang 2019 den Vorstand neu wählen.