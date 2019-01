Seehofer forciert IT-Sicherheitsgesetz 2.0

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) ist überzeugt, dass alle verantwortlichen Behörden - insbesondere das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - bei der Online-Attacke auf Politiker und Prominente gut zusammengearbeitet hätten. Seehofer weist nach der vorübergehenden Festnahme eines 20-Jährigen, der derzeit als Täter gilt, den Vorwurf langer Untätigkeit zurück. Die zuständigen Behörden hätten "sehr rasch, sehr effizient und sehr gut rund um die Uhr gehandelt", so der Minister.

Seehofer betont Selbstverantwortlichkeit

Seehofer betonte, wie wichtig es für jeden Einzelnen sei, sich des Risikos bewusst zu sein. Sorglosigkeit sei hier fehl am Platz. Trotzdem wolle er alles in Bewegung setzten, damit sich ähnliche Fälle nicht wiederholen. Es werde das menschenmögliche für die Cyber-Sicherheit getan, deshalb wird auch an einer Sensibilisierung der Bürger für die Gefahren im Netz gearbeitet, so der Minister.

Neues IT-Gesetz: Label für Internetsicherheit

Im ersten Halbjahr 2019 soll ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auf den Weg gebracht werden. Darin will Seehofer eine Stärkung des Staates in der Sicherheitsarchitektur festschreiben. Die Befugnisse des BSI sollen ausgeweitet werden. Im dort beheimateten Cyber-Abwehrzentrum sind momentan nur zehn Mitarbeiter tätig. Ob diese Abteilung mehr Mitarbeiter bekommen werde, sagte Seehofer zwar nicht. Insgesamt sind für das BSI aber bereits 350 zusätzliche Planstellen bewilligt. Eine Neuerung, die das IT-Gesetz mit sich bringen soll, ist Seehofer zufolge eine Zertifizierung von Geräten mit einheitlichen IT-Sicherheitskennzeichen. Jeder Nutzer soll so zum Beispiel schnell erkennen können, ob ein Router genug Sicherheit bietet.