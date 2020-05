Tourismus: Seehofer fordert zunächst Schutz der Außengrenzen

Bei der Sicherung ihrer Außengrenzen ist die Europäische Union laut Bundesinnenminister Horst Seehofer "nicht auf der Höhe der Zeit". Dafür müssten die Grenzen zur Türkei, aber auch die der Mittelmeeranrainer Spanien, Italien und Portugal besser geschützt werden, sagte der CSU-Politiker im BR-Sonntags-Stammtisch. Von dort kämen überall Flüchtlinge unkontrolliert nach Europa, sodass sie die EU-Kommission nicht fair und geregelt auf die Mitgliedsländer der EU verteilen könne - eben so, wie es der Innenminister verlangt. "Wenn wir Ordnung und Humanität miteinander verbinden wollen, bleibt kein anderer Weg", sagte Seehofer. "Dann hätten wir den ganzen Migrantentourismus in Europa beendet."

Seehofer macht geschützte EU-Außengrenzen zur Bedingung

Zugleich seien sichere und geschützte EU-Außengrenzen auch eine Bedingung, um innereuropäische Grenzen auch wieder für Tourismus öffnen zu können. Dass Österreich die Grenzen nach Deutschland bereits wieder zu öffnen angekündigt hat, sieht Seehofer kritisch. Derzeit sei es noch richtig, die Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen zu halten. "Wir wollen nur vermeiden, dass unnötige Transfers durchgeführt werden, damit das Infektionsgeschehen zurückgedrängt wird. Und wir haben ja Erfolg damit."

Mit Blick auf ein Deutschland nach Corona sei es das Wichtigste, "Investitionen in der Wirtschaft anzureizen, damit die Arbeitsplätze wieder sicherer werden". Dabei könnte sich auch der mögliche künftige Kanzlerkandidat der Union besonders profilieren. "Wir hatten jetzt zehn Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das hatten wir noch nie in der Geschichte der Politik. Da kann es sein, dass die Menschen sagen, jetzt brauchen wir jemanden, der finanziellen und wirtschaftlichen Sachverstand hat", sagte Seehofer bei der Diskussion um mögliche Anwärter wie den CDU-Politiker Friedrich Merz oder CSU-Chef Markus Söder.

Lob für Söder und Merkel

Letzterer mache seine Arbeit in der Corona-Krise aber "sehr gut, wie die Kanzlerin auch". Ob Angela Merkel da nicht vielleicht in eine weitere Amtszeit gehen sollte? "Mir fällt auf, dass sich in den letzten Wochen von außen, von der Bevölkerung einfach häufig die Meinung höre: Mensch, die macht doch das toll. Wieso muss die eigentlich aufhören? Ich kann nur die Frage wiederholen."

Auf handfeste Antworten zur Kanzlerfrage will er sich aber erst gegen Jahresende einlassen. Denn die Geschichte der Union habe ihn gelehrt: Ein früh berufener Kanzlerkandidat sei eigentlich schon "verbrannt, wenn der Wahlkampf beginnt. Auch der stärkste Bär hält das nicht aus, wenn er zwei Jahre gehetzt wird."