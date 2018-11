Seehofer eröffnet Islam-Konferenz: "Integration durch Dialog"

Wie kann ein Islam in, aus und für Deutschland aussehen? Zum Start der Deutschen Islam-Konferenz (DIK) in ihre vierte Phase betont Bundesinnenminister Seehofer (CSU): "Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie jeder Bürger hier in Deutschland."

Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Alltag

Er fordert zum respektvollen und toleranten Dialog auf, vor allem im Hinblick auf das Zusammenleben im Alltag, um "den muslimischen Glauben mit der deutschen gewachsenen Kultur" im Alltag besser in Einklang zu bringen. Die zentrale Frage für die Islamkonferenz in dieser Wahlperiode sei für ihn, wie ein Islam in Deutschland gefördert werden könne, "der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist", so Seehofer. Auch den Austausch von muslimischen und jüdischen Gemeinschaften möchte er fördern.

Die islamischen Gemeinden in Deutschland fordert Seehofer auf, sich schrittweise von ausländischen Geldgebern zu lösen. Die Moscheegemeinden sollten nicht nur Organisation und Finanzierung weitgehend selbst stemmen, sondern auch die Ausbildung von Predigern. Er kündigte zudem an, bestehende Förderprogramme für Integrationsprojekte der Moscheegemeinden würden ausgebaut.

Seehofer ruft zur Unabhängigkeit vom Ausland auf

In Deutschland gibt es etwa 2.400 Moscheen, davon gehören knapp 900 zum Dachverband von DITIB. Die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion steht wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit von dem türkischen Amt für Religionsangelegenheiten Diyanet in der Kritik. Seehofer hatte bereits im Vorfeld der DIK in der "FAZ" geschrieben, ausländische Einflussnahme müsse ersetzt werden, indem sich die deutschen Muslime selbst organisieren und finanzieren und auch ihre Imame selbst ausbilden.

Vierte Phase der Deutschen Islam-Konferenz

Die DIK wurde vom ehemaligen Innenminister Wolfgang Schäuble initiiert und ist das zentrale Forum der Bundesregierung für den Dialog zwischen Staat und Muslimen in Deutschland. Seit 2006 wurde in unterschiedlichen Besetzungen in bisher drei Phasen getagt und beraten - jeweils parallel zu den Legislaturperioden. In dieser Phase soll der Schwerpunkt auf Dialog und Austausch von und mit Muslimen stehen und die Frage, wie ein Islam in, aus und für Deutschland entstehen kann und aussieht.

Zum Auftakt der vierten Phase kommen 240 Teilnehmer für zwei Tage in Berlin zusammen. Teilnehmer sind Moscheedachverbände, verbandsunabhängige muslimische Organisationen und Initiativen, sowie Wissenschaftler und Experten. Anders als in den vergangenen Jahren sind nicht nur konservative Verbände dabei, sondern auch Anhänger eines betont liberalen Islams. Außerdem nehmen Vertreter der Kirchen und des jüdischen Lebens in Deutschland teil.