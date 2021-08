Afghanistan: Debatte über Flüchtlingsbewegung

Auf einer Veranstaltung im Schloss Bellevue will Bundespräsident Steinmeier an Matthias Erzberger erinnern – Reichsfinanzminister nach dem ersten Weltkrieg und ein Kämpfer für die Demokratie. Erzberger wurde vor hundert Jahren von Rechten ermordet.

Steinmeier: "Zwanzig verlorene Jahre"

Doch Steinmeier kommt nicht umhin, zunächst mit geknickter Miene auf die Lage in Afghanistan einzugehen. Ein Land, in dem alle Bemühungen der letzten 20 Jahre auf einen Schlag gescheitert scheinen, Demokratie, freiheitliche Entwicklung und Frauenrechte zu etablieren. Und in dem mit den Taliban plötzlich wieder Kräfte an der Macht sind, die für ihr brutales Vorgehen gegen alle Liberal- und Andersdenkenden bekannt sind.

Steinmeier sagt, er sei sicher, Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland dächten in diesen Stunden an Afghanistan.

300.000 bis fünf Millionen Flüchtlinge

Abgesehen von allem menschlichen Leid - manche dürften beim Anblick der gestrigen Bilder vom Kabuler Flughafen, als hunderte Menschen versuchten, auf losrollende Maschinen aufzuspringen, auch an 2015 gedacht haben: An die Flüchtlingsbewegung, die Deutschland erreicht hat.

Bundesinnenminister Seehofer rechnet nach der Machtübernahme durch die Taliban mit 300.000 bis fünf Millionen Menschen, die aus Afghanistan fliehen könnten. Das Schreckgespenst eines neuen Flüchtlingsstroms in Richtung Europa geistert bereits durch Berlin. Was, wenn die Taliban in alte Verhaltensmuster zurückfallen, Frauenrechte missachten und öffentliche Steinigungen wiedereinführen sollten? Oder wenn es gar zu einem neuen Bürgerkrieg in Afghanistan kommt?

Laschet: "2015 darf sich nicht wiederholen"

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet von der CDU, betont: "Wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen." Und wohlwissend, dass die EU sich auch sechs Jahre nach der "Flüchtlingskrise" noch nicht auf eine gemeinsame Asylpolitik hat einigen können, schiebt Laschet nach: "Wir müssen diesmal rechtzeitig in der Region, in den Herkunftsländern humanitäre Hilfe leisten."

Nur: Wie genau eine solche Hilfe in Afghanistan aussehen kann, ist derzeit weitgehend unklar. Es wird darauf ankommen, ob die Taliban an einer Fortsetzung der humanitären Hilfe im Land interessiert sind oder nicht. Die Taliban-Führung gibt sich derzeit diplomatisch und ermuntert sogar Frauen, sich ihrer Regierung anzuschließen; ob diese liberale Haltung Bestand haben wird, steht aber in den Sternen. "Wir wissen nicht, mit welcher Art von Taliban wir es zu tun haben", sagt der Leiter von Caritas International Oliver Müller.

Nachbarländer unterstützen

Die Bundesregierung will jetzt in erster Linie Nachbarländer unterstützen, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Deutschland müsse alles tun, um "die wahrscheinlich vielen Flüchtlinge, die Schutz suchen in den Nachbarländern Afghanistans, mit einer guten Perspektive dort vor Ort zu versehen", sagt der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz. Wer nach Pakistan, in den Iran, Irak oder die Türkei ginge, der brauche die Chance, "eine ordentliche Zukunft zu entwickeln". Auch wenn diese Länder nicht so regiert würden wie wir gerne regiert werden, so Scholz weiter. Es sind Länder, die nicht gerade als verlässliche Partner gelten.

Afghanistan wird zum Wahlkampfthema

Viele Menschen aus Afghanistan könnten aber ohnehin weiter wollen, und versuchen, über die Türkei in die EU zu gelangen. In Berlin zeichnet sich bereits jetzt ab, dass das Flüchtlingsthema auch zu einem Wahlkampfthema werden wird: Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, hat angesichts der Lage in Afghanistan ein "Null-Asyl-Modell" gefordert.

Kritik am Krisenmanagement

Indes wird die Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung lauter. Ein Militärflugzeug hatte in der Nacht nur sieben Personen außer Landes gebracht, während US-Maschinen mehrere hundert Menschen an Bord nahmen. Das Auswärtige Amt rechtfertigte die Aktion mit dem engen Zeitfenster mitten in der Nacht, in dem es zu gefährlich gewesen sei, mehr Menschen in Richtung Flughafen zu bringen.

Was passiert mit den Ortskräften?

Auch die Kritik an Außenminister Maas wächst: Die Deutsche Botschaft in Kabul hatte schon vor Wochen gewarnt und zur Eile gedrängt – passiert war aber lange nichts. Jetzt steht die Bundesregierung vor dem Problem, wie sie das Personal von Botschaften und Nicht-Regierungsorganisationen sowie ihre Angehörigen überhaupt noch an den Flughafen in Kabul bringen soll. Ganz zu schweigen von den tausenden afghanischen Ortskräften, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben und die zum Ziel der Taliban werden könnten. Marcus Grotian war als Bundeswehrsoldat selbst in Afghanistan stationiert und inzwischen für das "Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte" tätig. Er sagt, man habe den Kontakt zu vielen Ortskräften, die vorübergehend in sogenannten "Safe houses" untergebracht waren, verloren. Diese sicheren Häuser wären zu Fallen geworden – man musste die Menschen wegschicken, damit sie untertauchen. Wie man sie jetzt noch vor den Taliban schützen könnte? "Keine Ahnung", sagt Grotian resigniert.

Was die erwartete Flüchtlingsbewegung angeht, so könnte es sich schon bald rächen, dass die EU noch immer keine geregelte und faire Verteilung von Asylsuchenden beschlossen hat.