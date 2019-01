Seehofer bescheinigt Sicherheitsbehörden „ausgezeichnete“ Arbeit

Das Bundesinnenministerium stehe voll hinter der Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz, so Seehofer. Allerdings wolle er nicht nur auf die „vielen guten Erfolge hinweisen“, sondern die Mitarbeiter auch „dazu ermuntern, dass das, was gut ist, auch gut gehalten werden muss, indem man sich weiter anstrengt.“

Personell und finanziell gut aufgestellt

Die politische Unterstützung des Amtes sei auch mit den Entscheidungen des Bundestages gegeben, den Verfassungsschutz personell und durch Investitionen “finanziell spürbar zu unterstützen“, so Seehofer.

“Deshalb haben wir beste Voraussetzungen für die nächsten Jahre, damit (...) das, was gut ist, auch gut bleibt.“ Horst Seehofer, Bundesinnenminister

Lob auch für andere Sicherheitsbehörden

Seehofer lobte auch die anderen ihm unterstellten Sicherheitsbehörden - neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz also die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ihnen und besonders dem Verfassungsschutz “verdanken wir, dass wir den sichersten Rechtsstaat und die stabilste Demokratie haben, die es jemals in unserem Lande gab.“

Prüffall AfD allein Sache der Behörde

Zur Entscheidung des Bundesamtes, die AfD als Prüffall einzustufen, sagte Seehofer, das sei allein Sache der Behörde. Kritik an dieser Entscheidung war aus den Landesämtern gekommen. Sie hatten beklagt, zu spät über das AfD-Gutachten informiert worden zu sein.

Der neue Verfassungsschutzpräsident Haldenwang versuchte die Wogen zu glätten. Er werde sich deshalb am Mittwoch mit Vertretern der Länder treffen und über das Vorgehen reden.

Neben dem Prüffall AfD nannte Haldenwang die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und den gewaltorientierten Linksextremismus als wichtigste Aufgaben.